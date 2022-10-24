. Данила Козловский задолжал миллион за квартиру в центре Москвы

С актера Данилы Козловского требуют баснословную сумму денег. 37-летнего актера вызывают в Басманный суд Москвы 20 декабря из-за иска по договору купли-продажи. С режиссера сериала «Карамора» Данилы Козловского могут потребовать более 800 тысяч рублей за элитную квартиру в центре столицы. Басманный суд Москвы рассмотрит дело по договору купли-продажи за квартиру Козловского. Иск на бывшего возлюбленного актрисы Ольги Зуевой подало ООО «БЦ Машкова, 13» в сентябре этого года. Заседание по делу состоится 20 декабря. А пока происходит досудебная проверка. «В заявлении истец просит взыскать неустойку в размере 804 тысячи 704 рубля 78 копеек. Основное заседание по иску назначено на 20 декабря», — передает РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Екатерины Буравцовой.К слову, в суде с аналогичным иском может оказаться не только Козловский. ООО «БЦ Машкова, 13» обратилось в суд с претензиями к другим собственникам элитных апартаментов в ЖК «Современник». Ранее СМИ стало известно, что год назад началась процедура банкротства ООО «БЦ Машкова, 13». После назначения конкурсного управляющего в суде оказались 14 исков о взыскании задолженностей по договору купли-продажи. Отметим, что пресс-секретарь Данилы Козловского опровергла задолженность актера. Представители артиста отправили претензию-уведомление на имя конкурсного управляющего компании. В приложении идут все документы, подтверждающие невиновность Козловского.