. Данила Козловский задолжал миллион за квартиру в центре Москвы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Данила Козловский задолжал миллион за квартиру в центре Москвы

Данила Козловский задолжал миллион за квартиру в центре Москвы
С актера Данилы Козловского требуют баснословную сумму денег. 37-летнего актера вызывают в Басманный суд Москвы 20 декабря из-за иска по договору купли-продажи. С режиссера сериала «Карамора» Данилы Козловского  могут потребовать более 800 тысяч рублей за элитную квартиру в центре столицы. Басманный суд Москвы рассмотрит дело по договору купли-продажи за квартиру Козловского. Иск на бывшего возлюбленного актрисы Ольги Зуевой подало ООО «БЦ Машкова, 13» в сентябре этого года. Заседание по делу состоится 20 декабря. А пока происходит досудебная проверка. «В заявлении истец просит взыскать неустойку в размере 804 тысячи 704 рубля 78 копеек. Основное заседание по иску назначено на 20 декабря», — передает РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Екатерины Буравцовой.
К слову, в суде с аналогичным иском может оказаться не только Козловский. ООО «БЦ Машкова, 13» обратилось в суд с претензиями к другим собственникам элитных апартаментов в ЖК «Современник». Ранее СМИ стало известно, что год назад началась процедура банкротства ООО «БЦ Машкова, 13». После назначения конкурсного управляющего в суде оказались 14 исков о взыскании задолженностей по договору купли-продажи. Отметим, что пресс-секретарь Данилы Козловского опровергла задолженность актера. Представители артиста отправили претензию-уведомление на имя конкурсного управляющего компании. В приложении идут все документы, подтверждающие невиновность Козловского.
# Шоу-бизнес Козловский Данила
По материалам: z-aya

Последние новости

В Microsoft Store вновь пропустили фейковую игру, которую некоторые успели купить
В Microsoft Store вновь пропустили фейковую игру, которую некоторые
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с
Данила Козловский задолжал миллион за квартиру в центре Москвы
Данила Козловский задолжал миллион за квартиру в центре Москвы
Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова
Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова
Филипп Киркоров унизил Наргиз Закирову
Филипп Киркоров унизил Наргиз Закирову
Наталья Подольская организовала вечеринку для сына – именинника (видео)
Наталья Подольская организовала вечеринку для сына – именинника
В Конгрессе заявили о когнитивных проблемах Байдена
В Конгрессе заявили о когнитивных проблемах Байдена
Victoria 3 получает отличные оценки от критиков, недавно игру передумали выпускать в Game Pass
Victoria 3 получает отличные оценки от критиков, недавно игру
В Совбезе назвали одну из основных причин утечек информации
В Совбезе назвали одну из основных причин утечек информации
Стоматологический интернет-магазин в Москве: знакомство с ассортиментом для профессионалов
Стоматологический интернет-магазин в Москве: знакомство с
Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Yum! Brands продаст рестораны KFC в России
Азербайджан пожаловался на передачу Первого канала
Азербайджан пожаловался на передачу Первого канала

Топ на сегодня

Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Елена Перминова устроила фотосессию в Саудовской Аравии в прозрачном платье
Елена Перминова устроила фотосессию в Саудовской Аравии в прозрачном

Еще по теме

Данила Козловский через суд требует вернуть ему больше ста миллионов
Данила Козловский переехал к возлюбленной в Москву
Какая пара: Данила Козловский и Ольга Зуева впервые за долгое время вместе вышли в свет
Все-таки вместе! Козловского застали с Оксаной Акиньшиной