. Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет церковный календарь

В церковном календаре православных есть девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота. Это особый поминальный день, который чтит каждый верующий РПЦ. Дата церковного торжества ежегодно меняется.

Дата Дмитриевской родительской субботы в 2022 году

Димитриевская родительская суббота в 2022 году пройдет в первую субботу ноября, то есть пятого числа месяца. Дата установлена в честь дня великомученика Дмитрия Солунского, ежегодно отмечаемого 8 ноября. Поминальная суббота приходит всегда накануне данного торжества.





Димитриевская (по церковному Димитриевская) родительская суббота – это день особого поминания усопших, когда принято молиться за упокой всех православных христиан – родственников, друзей, знакомых (вне зависимости от близости), а также тех, за кого некому помолиться.

Запреты и правила поминовения усопших

Родительские субботы – это обобщённое наименование дней для поминовения усопших. В определённые даты все православные люди вспоминают умерших родственников, молятся об упокоении душ всех христиан. В родительские субботы верующие отправляются в храм и на кладбище. В эти дни принято наводить порядок на месте погребения, а также устраивать поминальные обеды дома.

В поминальные дни нельзя пировать на кладбище, веселиться, поминать усопшего спиртными напитками. Нельзя на погосте оставлять еду, сигареты – это языческие традиции. Об умершем не вспоминают с обидой или злобой, говорят исключительно о хорошем. Глубокая тоска – тоже грех. Души усопших нуждаются в молитвах, а не в слезах.

Что ещё нельзя делать:

гадать, вызывать духов;

подавать в церкви записки с именами безбожников или самоубийц (их поминают дома);

разбивать посуду или зеркала (это предвестник беды);

спорить, выяснять отношения.

Нежелательно работать или заниматься делами, но это не церковный запрет, а способ выразить уважение к усопшим. Если человек вынужден трудиться в поминальные дни, это не посчитают грехом.

В родительские субботы люди стараются проводить время с семьёй. Есть несколько идей, как отметить праздник. Варианты:

Мысленно пообщаться с умершими родственниками, рассказать им о своих планах, переживаниях.

Посмотреть семейные фотоальбомы или видеозаписи.

Посвятить время волонтёрству, пожертвовать деньги.

Посетить любимые места усопших родственников.

Поделиться хорошими историями о покойном.

Значение в православии поминальных дней

Православные люди проявляют уважение к умершим и чтят их светлую память. В церковном календаре есть несколько специальных дней, когда христиане должны обязательно помянуть усопших. Сначала нужно помолиться за родителей или близких родственников, а затем почтить память всех православных.

Семьи собираются в храмах, посещают кладбище, вспоминают умерших и посвящают время чтению Божьего слова. Это укрепляет связь между родственниками, позволяет отвлечься от мирских дел и сосредоточиться на духовных мыслях. Поминать близких можно не только в поминальные дни, но и в любую субботу. Люди приходят в пятницу вечером в церковь и подают записки с именами покойных, чтобы их помянули на субботней литургии.