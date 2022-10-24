. Даже Ксения Собчак в шоке от слов Антона Красовского

Журналистка и ведущая Ксения Собчак не верит в искренность Красовского. Светская львица дала понять, что не верит в искренность извинений Антона Красовского. Журналист Антон Красовский принес извинения за свои жесткие призывы в адрес украинских детей. Однако в его искренности усомнилась Ксения Собчак. В телеграм-канале она дала понять, что слова извинения Антона Красовского звучат довольно странно, в них нет раскаяния.«Он просит прощения у всех, кому «показалось» это диким, немыслимым и непреодолимым. Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», — написала в телеграм-канале Ксения Собчак. Напомним, узнав, что главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила о прекращении сотрудничества с ним, Антон Красовский в телеграм-канале попытался извиниться за сказанное во время шоу «Антонимы». Но оказался недостаточно убедительным для своих коллег.