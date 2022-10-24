. День 24 октября в истории

День подразделений специального назначения.

Памятный день Вооруженных сил РФ, установленный указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

24 октября 1950 года, военный министр СССР маршал Александр Василевский подписал секретную директиву, которая предусматривала создание в Советском Союзе подразделений специального назначения для ведения действий в тылу вероятного противника. К маю 1951 года во всех военных округах, флотах и группах войск были созданы 46 рот спецназа общей численностью более 5,5 тысяч человек. Они находились в подчинении Главного разведывательного управления Генштаба армии.

Сегодня подразделения специального назначения - это военизированные формирования ФСБ, министерств внутренних дел, обороны, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, также других федеральных органов государственной власти, имеющие собственные условные наименования - «Альфа», «Вымпел», «Русь» и др.

День памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в России.

Ежегодно в этот день в Роскосмосе, на космодромах и предприятиях ракетно-космической промышленности страны проходят мероприятия, посвящённые памяти испытателей ракетно-космической техники, которые отдали свои жизни во имя покорения космоса.

Дата 24 октября связана с трагическими событиями, произошедшими при испытаниях ракетно-космической техники в 1960 и 1963 годах.

24 октября 1960 года на Байконуре при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла крупная авария. Из-за несанкционированного включения двигателя второй ступени ракеты произошли взрыв и пожар. Погибли 57 военных и 17 гражданских специалистов. Среди них был командующий ракетными войсками маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Спустя три года, тоже 24 октября, в шахтной пусковой установке ракеты Р-9 произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек.

Всемирный день информации о развитии.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1972 году.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

Проводиться ежегодно под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Дата выбрана не случайно: в этот день родился американский вирусолог и эпидемиолог Джонас Солк, разработавший в 1950-х годах вакцину против полиомиелита.

Полиомиелит — опасное вирусное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает паралич и последующую атрофию отдельных мышц или целых конечностей. Болезнь поражает, в основном, детей в возрасте до пяти лет. В 1988 году на 41-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята Программа ликвидации полиомиелита во всем мире. Документ дал старт Глобальной инициативе по ликвидации этого заболевания.

По данным ЮНИСЕФ, на сегодняшний день случаи полиомиелита встречаются только в трех странах мира — Афганистане, Нигерии и Пакистане.

День Организации Объединенных Наций.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Гене­ральной Ассамблеи ООН в 1947 году.

В этот день в 1945 году вступил в силу Устав организации. Документ был подписан представителями 50 стран мира в июне 1945 года в Сан-Франциско на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации. Польша, не участвующая в конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.

В настоящее время членами ООН являются 193 государства. Главные органы организации: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Международный суд.

При ООН создан ряд самостоятельных международных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, МВФ, МОТ, ВТО, МАГАТЭ и другие).

Неделя разоружения.

Проводится ежегодно в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июня 1978 года.

Международный день школьных библиотек.

Ежегодно проводится в четвертый понедельник октября. Праздник учреждён по инициативе ЮНЕСКО в 1999 году.

В этот день проводятся различные мероприятия. В частности, собирают книги для пополнения школьных библиотек, проводятся встречи с авторами, а также литературные презентации, профессиональные конференции и конкурсы.

81 год назад (1941) началась Тульская оборонительная операция, ставшая частью одной из крупнейших кампаний Великой Отечественной войны — Битвы за Москву.

24 октября 1941 года немецкая 2-я танковая группа, остановленная в начале месяца в районе Мценска, возобновила наступление с целью захватить Тулу и обойти Москву с юго-востока. Захватчикам противостояли войска Брянского фронта (командующий Андрей Ерёменко). К 30 октября передовые части немецких сил подошли к Туле, но все попытки противника овладеть городом с ходу окончились неудачей. Противник несколько раз предпринимал попытки прорваться к Туле, но все они были безуспешны.

К началу декабря благодаря мужеству и героизму советских войск и туляков удалось снять угрозу захвата города. Тульская оборонительная операция была завершена 5 декабря.

87 лет назад (1935) на Спасской башне Московского Кремля была установлена первая пятиконечная звезда.

До этого башни Кремля были украшены двуглавыми орлами, которые были установлены в ХVII веке. После Октябрьской революции встал вопрос о замене «пережитков прошлого» на фигуры, которые будут символизировать новый период в жизни страны. 23 августа 1935 года Совет народных комиссаров и ЦК ВКП(б) приняли постановление о замене двуглавых орлов на башнях Кремля пятиконечными звездами. Работы по проектированию и изготовлению новых символов проводил Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского.

24 октября 1935 года первая металлическая звезда с перекрещенными серпом и молотом, украшенная уральскими самоцветами, была поднята на Спасскую башню. Позднее звезды были водружены и на другие башни Кремля.

Спустя два года, в 1937 году, они были заменены на новые, изготовленные из рубинового стекла.

125 лет назад (1897) был проведён первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч.

В Санкт-Петербурге на плацу Первого Кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов и Кружка любителей спорта КЛС. Матч закончился сокрушительной победой КЛС: 6:0.

210 лет назад (1812) состоялась одна из крупнейших битв Отечественной войны 1812 года — сражение под Малоярославцем.

В начале октября 1812 года французские войска, оставив Москву, стали отступать по старой Калужской дороге к Смоленску, где Наполеон рассчитывал пополнить запасы продовольствия и фуража. Путь им преградили 6-й пехотный корпус под командованием генерала от инфантерии Дмитрия Дохтурова, 1-й кавалерийский корпус под командованием генерал-майора Егора Меллер-Закомельского, казачий корпус под командованием генерала от кавалерии Матвея Платова и кавалерийский отряд генерал-майора Ивана Дорохова.

В ожесточенном сражении под Малоярославцем (город 8 раз переходил из рук в руки) русские войска сорвали план Наполеона и вынудили его отступать по разорённой им ранее старой Смоленской дороге.

61 год назад (1961) в США был учрежден Центр пилотируемых космических полетов (ныне Космический центр им. Линдона Джонсона).

Центр находиться недалеко от Хьюстона и представляет собой комплекс из 100 зданий, расположенных на территории площадью 656 гектаров. Здесь осуществляется подготовка пилотируемых космических полётов и контроль над их проведением, а также проходят обучение астронавты.

83 года назад (1939) в США в продажу впервые поступили нейлоновые чулки.

Нейлон в 1935 году изобрёл американский химик Уоллес Каротерс, который работал в компании DuPont. Сначала его использовали для изготовления лески, хирургических нитей, щетины для зубных щеток.

Впервые нейлоновые чулки были представлены на Всемирной выставке в Нью-Йорке, которая открылась в апреле 1939 года. А 24 октября они поступили в продажу в одном из универмагов в Уилмингтоне. Рекламный лозунг гласил: «Носить чулки из шелка, а не из нейлона — это все равно, что предпочесть лошадь автомобилю». Новинка вызвала немыслимый ажиотаж. Чтобы купить нейлоновые чулки барышни приезжали даже Нью-Йорка, который находиться в почти 200 километрах от Уилмингтона.

Вскоре товар поступил и в другие универмаги США. Спрос превысил все ожидания. К примеру, в Нью-Йорке только за один день было продано 5 миллионов пар чулок.

93 года назад (1929) в США начался крупнейший экономический кризис.

В этот день на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое падение курса акций (с 326 пунктов до 272). После краткосрочного небольшого подъёма цен падение приняло катастрофические масштабы. Биржевой крах оказал разрушительное влияние на экономическую ситуацию в США и послужил причиной Великой депрессии, которая продолжалась почти 10 лет. Закрывались фирмы и заводы, разорялись банки. Безработица приняла невиданные ранее масштабы: к весне 1930 года работу потеряли свыше 4 миллионов человек, а в начале 1933 года в стране начитывалось уже 16 миллионов безработных (порядка 17% трудоспособного населения США).

Кризис затронул и другие страны. Промышленное производство сократилось в Великобритании на 24%, в Германии — на 41%, во Франции — на 32%.

Великую депрессию удалось преодолеть лишь к началу 1940-х годов.

374 года назад (1648) был заключен Вестфальский мир.

Конфликт начался в мае 1618 года после свержения в Праге дворянами-протестантами католических наместников королевской династии Габсбургов, которые проводили жесткую религиозную и административную политику. Это вылилось в первую общеевропейскую войну между габсбургским блоком (Священная Римская империя, Австрия и Испания) и антигабсбургской коалицией (Швеция, Дания, Россия, Нидерланды и Франция).

24 октября 1648 года в Мюнстере был подписан Вестфальский мир, который завершил Тридцатилетнюю войну. Договор был заключён между императором «Священной Римской империи» и его союзниками, с одной стороны, и Швецией, Францией и их союзниками — с другой.

Вестфальский мир положил начало новому порядку в Европе, основанному на концепции государственного суверенитета.