. Депутат намерен посадить Веру Брежневу

Худяков высказался о поведении певицы Веры Брежневой. Депутат Роман Худяков активно ведет соцсети, в которых высказывает свое мнение относительно звезд российского шоу-бизнеса. Зачастую политик выступает с резкой критикой в адрес тех, кто покинул пределы России и теперь всячески ее критикует. 45-летний политический деятель не смог пройти мимо певицы Веры Брежневой, которая много лет жила в России, никогда себя не позиционировала как украинская певица, а теперь не только поддерживает родную страну, но и записывает песни на родном языке. Супруга продюсера Константина Меладзе спела песню «Вышиванка», которая вызвала неоднозначные эмоции у людей. «Мне отвратительно читать заголовки «Веру Брежневу проверят на экстремизм». Никакая она не Брежнева. И никогда ейю не была. И к прекрасному добрейшему человеку Леониду Ильичу Брежневу, чье правление люди вспоминают с огромной ностальгией, не имеет никакого отношения. На экстремизм будут проверять Веру Викторовну Галушку. Девушка продуманная, так что по мужу она Киперман — сразу нужны были деньги на раскрутку «бесталанности» и «отсутствия достойных внешних данных», и они нашлись у Кипермана. Потом Михаил Юрьевич Киперман, украинский бизнесмен, очевидно, сильно об этом пожалел. Где он сейчас — не скажу, но явно не с Верой», — написал в своем блоге Худяков.Также политик отметил, что на песню «Вышиванка», которую исполняет артистка в дуете с другой певицей, уже написана жалоба. «Обращение по поводу ее песенки уже ушло в прокуратуру. Заметили, как все эти украинские звезды российской эстрады быстро «переобулись» и стали поддерживать Украину?! Они, видимо, думают, что здесь им ловить нечего, а на теме украинского национализма можно заработать. Зарабатывают же всякие Галкины и Земфиры, на концертах толкая антироссийские речи, и даже повышая цены на билеты — потому что нужно же косить валюту, пока есть такая возможность. Скоро не будет… Надеюсь, впаяют Галушке-Киперман по полной. И фамилию Брежнева просьба сдать — и не пятнать грязью!» — эмоционально высказался депутат. Тем не менее, политик решил закончить свой пост на позитивной ноте, поздравив рок-певицу Юлию Чичерину с наградой. «За кого я действительно рад, так это за Юлию Чичерину, которая получила звание «Заслуженная артистка России». После восьми с половиной лет поддержки Донбасса, более полугода постоянных выступлений только в зоне боевых действий, большой, долгой, сложной и опасной работы настоящего артиста на благо общества и Отечества. Певица столько сделала для Донбасса, для привлечения внимания к его проблемам, и лично помогла, сколько не сделала ни одна эстрадная звезда в России. Наконец-то заслуги и самоотверженная работа настоящих патриотов больше не игнорируются! Юля, мы с тобой!» — заключил Худяков.