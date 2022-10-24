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Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок

Депутат рассказал, на чьи деньги Максим Галкин построил свой замок
Артист Максим Галкин строил свой замок в деревне Грязь не на свои деньги. Многие знают, что замок в деревне Грязь построил Максим Галкин*, осуществив свою детскую мечту о родовом имении. А его жена Алла Пугачева просто якобы пришла и стала в нем жить. Однако политик Роман Худяков утверждает совсем иное. По его словам, по сути эти хоромы — собственность народной артистки. Она расщедрилась и дала деньги своему молодому мужу на его строительство и позволила записать имущество на имя супруга.
«Замок (…) построен на деньги Пугачевой, чтобы молодой муж был доволен, а может, и женился», — написал в своих соцсетях Худяков. «Любой его каприз за ее деньги!» — поиронизировал участник многочисленных ток-шоу. * По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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