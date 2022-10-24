. Дети Сергея Лазарева похожи друг на друга, как две капли воды
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Дети Сергея Лазарева похожи друг на друга, как две капли воды

Дети Сергея Лазарева похожи друг на друга, как две капли воды
Певец Сергей Лазарев показал совместное фото с детьми. Артист поделился свежем микроблоге фото из личного альбома, показав, как сейчас выглядят его повзрослевшие дети от суррогатной мамы. Некоторыми подробностями о своих отпрысках певец делился еще в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Да и поклонники отмечают внешнее сходство между братом и сестрой.
В беседе с Кудрявцевой певец дал понять, что у его детей одна биологическая мама на двоих, но выносили малышей разные сурмамы. «Так похожи! Просто две капельки», «Классные, какие!», «Никитос совсем взрослый стал», «Дочурка сразу видно та еще озорница», «Лапульки! А носы замерзли? Красные», «Дочка братишке ни в чем не уступает, небось, вместе шалят», - пишут фолловеры.
# Шоу-бизнес Лазарев Сергей
По материалам: z-aya

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