. Дети Сергея Лазарева похожи друг на друга, как две капли воды

Певец Сергей Лазарев показал совместное фото с детьми. Артист поделился свежем микроблоге фото из личного альбома, показав, как сейчас выглядят его повзрослевшие дети от суррогатной мамы. Некоторыми подробностями о своих отпрысках певец делился еще в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Да и поклонники отмечают внешнее сходство между братом и сестрой.В беседе с Кудрявцевой певец дал понять, что у его детей одна биологическая мама на двоих, но выносили малышей разные сурмамы. «Так похожи! Просто две капельки», «Классные, какие!», «Никитос совсем взрослый стал», «Дочурка сразу видно та еще озорница», «Лапульки! А носы замерзли? Красные», «Дочка братишке ни в чем не уступает, небось, вместе шалят», - пишут фолловеры.