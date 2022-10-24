. Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты

Актер Дмитрий Миллер признался, что больше не ограничивает себя в еде. Около 10 лет назад артист с удовольствием давал интервью различным СМИ. Он рассказывал журналистам о прелестях вегетарианства и сыроедения. Однако сейчас мужчина не ограничивает себя в питании и отказался от диет. По словам Миллера, в первое время организм чувствует себя легко. «Ты паришь», — описывает он то состояние. Вот только минусов в вегетарианстве оказалось не мало. 50-летний актер признается, что постоянно искал подходящие продукты. Это делало его жизнь невыносимой. «Все время находишься в поиске съестного, потому что у тебя должна быть правильная еда. Спасает работа, но когда ты отключаешься, первое, о чем думаешь — это провизия», — вспоминает Дмитрий Артурович.Миллер также рассказал о своем срыве в интервью журналистам телепередачи «Однажды…» на НТВ. Во время семейной встречи мужчина сидел за столом с родственниками. «Я не буду ничего, чуть-чуть перекушу. Мне на смену часа в два», — отказывался он от угощений. В тот же день артист вернулся домой и не смог остановиться. Он накинулся на продукты, которые нельзя употреблять при веганской и сыроедческой диетах. «Открыл холодильник и съел все практически: яйца, люля-кебаб, хлеб, молоко, кефир, пасха. Я вдруг понял, что больше не могу. На следующее утро проснулся, как ящерка и саламандра — такой в пятнах. Смотрю на пальцы, приглядываюсь и вижу, что на мизинце, на ногтевой ложе, маленькие такие темные точки. Лежу и думаю: «Интересно». Это произошло капиллярное кровоизлияние», — делится он воспоминаниями. Ранее актер признавался, что пришел к сыроедению с благой целью — подлечить организм. Его супруга не только поддержала новые пищевые привычки мужа, но и сама подтолкнула его к этому. К слову, Юлия Деллос и Дмитрий Миллер счастливо женаты много лет. Они растят приемного сына и двух дочек-близнецов.