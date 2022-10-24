. Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты

Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты
Актер Дмитрий Миллер признался, что больше не ограничивает себя в еде. Около 10 лет назад артист с удовольствием давал интервью различным СМИ. Он рассказывал журналистам о прелестях вегетарианства и сыроедения. Однако сейчас мужчина не ограничивает себя в питании и отказался от диет. По словам Миллера, в первое время организм чувствует себя легко. «Ты паришь», — описывает он то состояние. Вот только минусов в вегетарианстве оказалось не мало. 50-летний актер признается, что постоянно искал подходящие продукты. Это делало его жизнь невыносимой. «Все время находишься в поиске съестного, потому что у тебя должна быть правильная еда. Спасает работа, но когда ты отключаешься, первое, о чем думаешь — это провизия», — вспоминает Дмитрий Артурович.
Миллер также рассказал о своем срыве в интервью журналистам телепередачи «Однажды…» на НТВ. Во время семейной встречи мужчина сидел за столом с родственниками. «Я не буду ничего, чуть-чуть перекушу. Мне на смену часа в два», — отказывался он от угощений. В тот же день артист вернулся домой и не смог остановиться. Он накинулся на продукты, которые нельзя употреблять при веганской и сыроедческой диетах. «Открыл холодильник и съел все практически: яйца, люля-кебаб, хлеб, молоко, кефир, пасха. Я вдруг понял, что больше не могу. На следующее утро проснулся, как ящерка и саламандра — такой в пятнах. Смотрю на пальцы, приглядываюсь и вижу, что на мизинце, на ногтевой ложе, маленькие такие темные точки. Лежу и думаю: «Интересно». Это произошло капиллярное кровоизлияние», — делится он воспоминаниями. Ранее актер признавался, что пришел к сыроедению с благой целью — подлечить организм. Его супруга не только поддержала новые пищевые привычки мужа, но и сама подтолкнула его к этому. К слову, Юлия Деллос и Дмитрий Миллер счастливо женаты много лет. Они растят приемного сына и двух дочек-близнецов.
# Шоу-бизнес Миллер Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Россия обвинила Норвегию в затягивании боевых действий на Украине
Россия обвинила Норвегию в затягивании боевых действий на Украине
Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить
Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить
Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты
Дмитрий Миллер проснулся в пятнах из-за диеты
Даже Ксения Собчак в шоке от слов Антона Красовского
Даже Ксения Собчак в шоке от слов Антона Красовского
Анастасия Волочкова обиделась, что ее выкинули из шоу
Анастасия Волочкова обиделась, что ее выкинули из шоу
Вера Брежнева не может себя идентифицировать
Вера Брежнева не может себя идентифицировать
Кибермошенники массово "атаковали" российских пользователей Android
Кибермошенники массово "атаковали" российских пользователей
Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал
Европейскому рынку акций предсказали рекордный обвал
Гастроэнтеролог назвал опасные для желудка препараты
Гастроэнтеролог назвал опасные для желудка препараты
Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам
Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам
Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы
Продавцы Wildberries пожаловались на новые проблемы
Овнов ждет исцеление, а Козерогов щедрые подарки: какой день недели с 24 по 30 октября 2022 года станет удачным для каждого знака зодиака
Овнов ждет исцеление, а Козерогов щедрые подарки: какой день недели с

Топ на сегодня

Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником

Еще по теме

В США скончался 90-летний актер Дик Миллер
"Самый красивый мальчик в мире": пользователи Интернета сходят с ума по 12-летнему Уильяму Франклину-Миллеру
Стало известно о желании Эзры Миллера возглавить революцию коренных народов США
Глава «Газпрома» попал в аварию