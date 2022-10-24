. Елена Перминова устроила фотосессию в Саудовской Аравии в прозрачном платье

Возлюбленная миллиардера Лебедева и мама четверых детей, 36-летняя Елена Перминова поделилась пикантными кадрами из пустыни. Несмотря на наличие четверых детей, Елена Перминова может похвастаться изящной фигурой. Избранница Александра Лебедева любит демонстрировать свое прекрасное тело то в бикини, то в откровенных нарядах. В этом году Лебедев с семьей выбрал необычное направление для отдыха: Саудовскую Аравию, омываемую водами Красного моря и Персидского залива. Елена не только наслаждалась местными красотами, но и устроила фотосессию в пустыне.На снимках Перминова предстала в абсолютно прозрачном облегающем белом платье, под которым у нее не оказалось бюстгальтера или бра. Елена запечатлелась в разных позах среди пустыни.Поклонники впечатлились ярким образом многодетной мамы. «Шедеврально!», «Ой, бюстгальтер забыла!», «Фигура потрясающая! Не верится, что у тебя четверо детей», «Очень стильно и провокационно», — пишут пользователи.Недавно Елена Перминова откровенно призналась, как относится к разнице в возрасте с мужем. Модель отметила, что чувствует себя в этих отношениях лучше, чем в союзе с любым молодым красавцем.