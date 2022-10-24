. Февраль может стать катастрофой для россиян заявил астролог

Светлана Драган дала свой прогноз на будущее. Сегодня все мы переживаем тяжелые времена, в такие моменты хочется найти помощь и поддержку где угодно – лишь бы появилась надежда, что все будет хорошо. Неудивительно, что в такой ситуации многие россияне развернулись в сторону астрологов. Что обещают звезды, каких перемен нам ждать, когда наконец наступит просветление? Кстати, даже звезды шоу-бизнеса обращаются к гадалкам и магам, чтобы знать, что их ожидает в будущем. Обсудить тему с теми, кто «читает» по звездам решил ведущий «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе. В студии подняли вопросы предсказаний и дальнейших событий в нашей стране. Что рассказали астрологи? Они отмечают, что конец года будет довольно тяжелым, особенно декабрь, хотя мы и увидим, что появятся моменты просветления. А вот февраль может еще раз нас развернуть. А весна станет и вовсе уникальной и удивительной. «Будет очень тяжелый декабрь, несмотря на то, что мы увидим, как все уже в другом положении находится. Февраль может еще раз развернуть и заставить нас как будто бы вернуться на путь напряжения, и это в какой-то момент удастся, но будущая весна станет уникальной и удивительной. Она, с одной стороны, катастрофична по форме и радикализму перемен, но мы ощутим формирование российского ядра, где есть дух и мощь… Пусть кто-то отваливается, откалывается, уезжает… Этот организм должен быть здоров для того, чтобы дальше уже проецировать на мир наши ценности. Весна нас немножко раскрепостит от этого прессинга, буквально в марте, повестка будет совершенно другой», — рассказала Светлана Драган.