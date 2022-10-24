. Филипп Киркоров - мечта каждой женщины, заявила известная певица
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Филипп Киркоров - мечта каждой женщины, заявила известная певица

Филипп Киркоров - мечта каждой женщины, заявила известная певица
Мила Романиди рассказала о певце Филиппе Киркорове. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» после развода с Аллой Пугачевой в 2005 году остается холостяком. Романиди близко знает Киркорова. Они вместе вели «Утреннюю почту». Певцы исполнили несколько дуэтных композиций. «Мама Филиппа Виктория приветствовала наш союз, — заверила Мила. — «Как же ваши голоса сливаются! — говорила она. — Вы как брат и сестра!»». По словам артистки, Киркоров красиво ухаживает за женщинами. Ее он называет «боевой подругой». Исполнительница хита «Красавица Востока» считает, что 55-летний певец еще найдет избранницу.
«Захочет Филипп — женится! – указала Романиди. — И ни у кого не спросит! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Это же не схема или математическая формула, которую можно просчитать. Я лично уверена, что Бог обязательно пошлет Филиппу большую любовь. Он ее заслуживает как никто другой. И Филипп будет самым лучшим мужем. Он — мечта каждой женщины». Уроженка Ташкента заверила, что Киркоров даже ради сцены не жертвует личной жизнью. У него двое детей, отец, много родственников. Народный артист России со всеми поддерживает отношения. «Несколько лет назад Филипп пригласил меня на концерт в Болгарии. И там был целый ряд его родственников. Он просто не афиширует то, как ценит свои родственные узы. Он вообще много чего не афиширует. Когда к нему приходишь в гости, он всегда дарит подарки. От него никогда не уйдет с пустыми руками. А на дне рождении дочки Аллы-Виктории он устроил аукцион и все вырученные средства переслал больным детям», — рассказала Мила в интервью «МК».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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