. Филипп Киркоров унизил Наргиз Закирову

Певцу Филиппу Киркорову не понравились слова артистки. На днях Наргиз Закирова, находящаяся в Узбекистане, резко высказалась о Филиппе Киркорове. Поп-король возмутился словами и обратился к звезде «Голоса». Наргиз Закирова в тот день ехала в машине по Ташкенту и обнаружила афишу концерта Филиппа Киркорова. Увиденное возмутило певицу и она выругалась матом. «Понаехали...» — сказала исполнительница. В Сети тут же стал бурно обсуждаться выпад 52-летней артистки. Новость об этом дошла и до Филиппа Бедросовича. Он не стал отмалчиваться и ответил Закировой.«Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится», — заметил он в личном блоге. К слову, с недавнего времени Наргиз Закировой, гражданке США, запрещен въезд в нашу страну на 50 лет. Все случилось из-за антироссийских высказываний певицы. Однако с российской публикой звезда прощаться не намерена, хотя ранее заявляла об обратном. Ее представитель делился, за какую сумму она готова поступиться принципами. «У нее с этим делом особых проблем нет, — сказал концертный директор Ганишер Рахматуллаев. — От 50 тысяч долларов начинаем — цена вот такая».