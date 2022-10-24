. Физик-ядерщик оценил перспективы применения «грязной бомбы» на Украине

По словам Андрея Ожаровского, сделать такое оружие с помощью подручных средств не получится

В последние несколько дней в СМИ и в социальных сетях активно циркулирует информация о «грязной бомбе», которую украинское правительство якобы планирует применить на присоединившихся к России территориях — в Запорожской и Херсонской областях. «Парламентская газета» рассказывает, что такое «грязная бомба», чем она отличается от обычного ядерного оружия и велика ли вероятность ее использования.

Эксперименты без результата

Первая информация о подготовке Киевом запрещенного оружия появилась еще в воскресенье, 23 октября в официальном telegram-канале Минобороны России.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса, — говорилось в сообщении ведомства. — Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

В тот же день Сергей Шойгу связался с иностранными коллегами — министрами обороны Франции, Великобритании, США и Турции — и выразил им «озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

После этого Минобороны заявило, что «привело в готовность силы и средства» на случай, если худшие опасения оправдаются.

О том, насколько велика вероятность такого развития событий, «Парламентская газета» поинтересовалась у физика-ядерщика, эксперта программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрея Ожаровского.

«Давайте начнем с того, что никакой «грязной бомбы» по факту не существует и никогда не существовало, — отметил эксперт. — Это журналистский штамп для обозначения оружия, которого не было создано и, соответственно, ни разу нигде не было применено».

Технически «грязная бомба» — это некоторое количество радиоактивного вещества, либо распыленного по территории, либо распространенного при помощи взрывного устройства. По словам Андрея Ожаровского, такое оружие — корректнее его будет называть радиологическим — в свое время действительно разрабатывалось сразу несколькими ведущими мировыми державами. Было это давно — еще во времена, когда человечество только-только начинало осваивать атомную энергию. А идея заключалась в том, чтобы создать нечто работающее примерно так же, как работает химическое оружие — только вместо боевых отравляющих веществ использовать радиоактивные материалы.

«Вообще, любую масштабную аварию на объекте ядерной энергетики — что в том же Чернобыле, что на комбинате «Маяк» в 1957 году, что на японской атомной станции «Фукусима-1» и так далее — можно назвать аналогом применения «грязной бомбы", — пояснил собеседник издания.

Опасно и неэффективно

С тех времен, отметил Андрей Ожаровский, разработка радиологического оружия по всему миру была свернута. А за минувшие десятилетия никаких новых данных о смертоносности различных изотопов и, следовательно, о потенциальной эффективности «грязной бомбы», не появилось — поэтому предполагать, что кто-то до сих пор втайне этим занимается, бессмысленно.

Единственный вариант, по мнению эксперта, который видится более-менее реализуемым — провернуть нечто подобное инциденту на Крымском мосту — то есть, погрузить отходы в грузовики, отвезти куда-то и там подорвать. Но опять же — неужели кто-то всерьез думает, что колонну грузовиков, движущихся в сторону зоны боевых действий, никто не отследит и заранее не примет меры?

Альтернативный вариант — использовать отработавшее ядерное топливо. Его можно добыть, где есть атомные электростанции.

Впрочем, никто и не утверждает, что возможная провокация Украины преследует военные цели. Как заявил в понедельник начальник Войск радиационной защиты генерал Игорь Кириллов, задача Киева - обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить «мощную антироссийсккю кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве». Российский военный также напомнил о заявлении Владимира Зеленского в феврале этого года на мюнхенской конференции по безопасности о желании восстановить ядерный статус Украины.

Конкретно

Чем опасно радиологическое оружие?

Если говорить о вреде для человека, отметил Андрей Ожаровский, то здесь опаснее всего «внутреннее загрязнение».

«Если просто пройтись по территории, где было применено радиологическое оружие, то особого вреда организму не будет, — пояснил эксперт. — Вредное воздействие закончится, как только человек покинет опасную зону. Другое дело, если он случайно вдохнет какую-то радиоактивную частицу. Достать ее из организма невозможно, так что тяжелая и, скорее всего, неизлечимая лучевая болезнь в этом случае гарантирована. Поэтому, собственно, одна из главных рекомендаций на случай, если вы оказались в зоне ядерной катастрофы, сопровождающейся выбросом радиоактивных веществ — оставаться в укрытии, надежно его загерметизировать и ни в коем случае не покидать».

Правда ли, что «грязную бомбу» можно собрать практически из подручных средств?

«Не совсем так, — развеивает слухи Андрей Ожаровский. — Действительно, если мы говорим о совсем примитивных конструкциях, какие-либо специальные инструменты и средства защиты здесь, скорее всего, не понадобятся — но и сколько-нибудь серьезного эффекта они не принесут. Если же фантазировать и брать в расчет что-то более серьезное, то подручными средствами обойтись уже не получится — потребуются как минимум специальные «горячие камеры» для безопасной работы с радиоактивными веществами».

Но и тут было бы наивно недооценивать возможности Киева. Как рассказал сегодня, 24 октября, генерал Кириллов, Минобороны России располагает сведениями о контактах офиса Зеленского с представителями Великобритании по поводу получения технологий производства ядерного оружия. По утверждению начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты, для этого на Украине имеются соответствующая производственная база и научный потенциал.