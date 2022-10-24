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Гастроэнтеролог назвал опасные для желудка препараты

Гастроэнтеролог назвал опасные для желудка препаратыГастроэнтеролог Городокин назвал диклофенак и нимесил провоцирующими гастрит препаратами

Гастроэнтеролог Игорь Городокин назвал опасные для желудка лекарства. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что некоторые обезболивающие препараты провоцируют развитие гастрита. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врач рассказал, что частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов может вызвать гастрит. «Это ибупрофен, напроксен, диклофенак, нимесил, которые люди принимают от артрита, от головной боли, от боли при месячных», — пояснил специалист.

Городокин добавил, что гастрит также часто провоцируют вредные привычки. «Воспаление вызывается также курением», — уточнил он.

Ранее доктор Александр Мясников назвал привычку, которая снижает риск развития гастрита. По его словам, вероятность возникновения этого заболевания можно снизить, если тщательно пережевывать пищу.

Помимо этого, врач Сергей Агапкин опроверг популярный миф о лечении гастрита. Доктор заявил, что гастрит нельзя вылечить пищевой содой. По его словам, этот продукт может лишь на время избавлять от болей в желудке, которые возникают при этом распространенном заболевании.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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