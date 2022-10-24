. Горина в паре с Кириллом Архиповым явно доминирует
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Горина в паре с Кириллом Архиповым явно доминирует

Горина в паре с Кириллом Архиповым явно доминирует
Зрители и сами участники Дом-2 уверены, что скоро Кирилл Архипов бросит Катю Горину. Девушка слишком стремительно развивает их отношения, совершенно не учитывая мнение партнёра. У участников Дом-2 нет никаких сомнений: скоро Кирилл Архипов расстанется с Катей Гориной, ведь девушка прет словно танк, явно доминируя в отношениях и проявляя излишнюю инициативность. Она решила сама отправиться в мужскую часть Поляны и позвать Кирилла на разговор, чтобы обсудить ещё не существующие отношения. Кроме того, она начала подтягивать ведущих, чтобы обсудить борьбу за комнату. В итоге Кирилл попросту не успевает с такой скоростью «переваривать» все события.

В начале Архипов рассчитывал на партнёрские отношения, но сейчас руководит явно Горина. В одном из эфиров она признавалась, что он очень надёжный мужчина: смелый и порядочный. Однако ждать, пока он раскачается, девушка не желает. Да и его бывшая начала намекать на возможное возобновление отношений. Не повторится ли в итоге история с Алексеем Безусом? Девушке определённо не достает в партнёрах маскулинности, вот она и тянет все сама. Но итог, как всегда, неутешительный.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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