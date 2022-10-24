. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
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Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 октября 2022 года

Начинается новая неделя, а вместе с ней в нашу жизнь могут просочиться некоторые неприятности и проблемы. Чтобы этого не произошло, старайтесь чаще обращаться за помощью к мнению астрологов.


Портал Woman’s day поделился с нами мнением Павла Глобы относительно грядущей недели с 24 по 30 октября. Эксперты сайта dailyhoro.ru решили не оставаться в стороне и дополнить полезные советы эксперта, чтобы вы смогли более точно планировать дела и в целом двигаться вперед по жизни с большей уверенностью.

Овен

Овнам, которые по каким-то понятным или непонятным причинам потеряли мотивацию в жизни, поможет ее вернуть начало прямого движения Сатурна в понедельник. Это событие очень благотворно скажется на настроении Овнов и их желании работать, двигаться вперед. Поддержать подобное настроение Сатурна Овнам поможет специальная медитация «цель». Самые неблагоприятные дни недели — 29 и 30 октября. В это время необходимо будет проявлять повышенную осторожность в общении с близкими людьми и второй половинкой в особенности. Ссоры могут быть крайне разрушительными.

Телец

Тельцам, вполне возможно, придется много знакомиться с новыми людьми и в целом часто взаимодействовать с личностями разного возраста, статуса, пола. Очень полезно будет воспользоваться методикой анализа характера человека по его манере ходить. Так можно без проблем оценить желания человека и понять его цели, что очень важно на такой нервной и неблагоприятной недели как эта. Тельцам нельзя рисковать деньгами, статусом и авторитетом, а также делать что-то, что может навредить самочувствию. Это очень опасно, поэтому необходимо скорректировать свой образ жизни.


Близнецы

Близнецам сейчас лучше повременить с поисками второй половинки, потому что впереди их ждет конфликтное время. Уже на стадии знакомства возможны споры и неприятные ситуации, поэтому лучше подождать начала ноября. Есть ситуации, в которых конфликты помогают улучшать энергетику, но сейчас таких ситуаций, скорее всего, не возникнет. Астрологи отмечают, что Близнецам не стоит давать никому обещаний. Особенно опасными они будут в сфере финансов и работы. Еще эксперты советуют представителям этого Знака теплее одеваться, так как иммунитет может быть снижен.

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам делать счастливыми своих близких и вторую половинку. Также полезно будет заниматься делами, не откладывая их в дальний ящик. На этой неделе больше всего представителям данного Знака Зодиака следует опасаться энергетического истощения. Ранее мы рассказывали, чем оно может быть опасно и как с ним бороться. В период с 24 по 30 число его опасность может быть на порядок выше из-за негативных астрологических событий конца недели и из-за затмения 25 числа во вторник. Неделя будет полна самых разных событий.

Лев

Самые неблагоприятные дни недели для Львов — среда и вторник. 25 и 26 числа лучше научиться максимально быстро выходить из состояния негатива. Это будет очень важная неделя для Львов, поэтому им необходимо оставаться собранными и как можно реже фокусироваться на чужих проблемах, особенно во второй и третий дни недели. Если вдруг на Львов нахлынут неприятные мысли и воспоминания, выйти из состояния негатива им помогут пять полезных советов. В оптимистичном состоянии у Львов появится тяга к креативу и творческой работе.


Дева

На этой неделе Девам важно заботиться как следует о своем здоровье и энергетике. Дыхательная гимнастика для обретения сил поможет им преодолеть любые невзгоды и решить любые проблемы. От рабочих дел этих людей могут отвлекать домашние проблемы и мысли об отношениях со второй половинкой. Наступает прекрасное время для завязывания новых отношений. Можно знакомиться с новыми людьми, путешествовать и искать источники положительных эмоций. Всем, кто уже состоит в отношениях, удастся перевести их на новый уровень.

Весы

Весам нужно заботиться о самочувствии. В первую очередь астрологи советуют перестать употреблять три энергетически вредных продукта. Также в период с 24 по 30 октября нужно больше двигаться и заниматься легкими физическими нагрузками дома или в зале. Неделя подходит для деловых встреч, но во вторник, во время затмения лучше временно отдохнуть. Всем, кто состоит в отношениях, важно сохранять тягу к романтике и попытаться уладить все возникшие ранее проблемы. Это замечательное время для преподнесения подарков, любовных признаний.

Скорпион

Скорпионов нередко относят к самым эгоистичным Знакам Зодиака, но это не всегда заслуженно. Эксперты советуют всем Скорпионам стараться поступать по совести и не обходить стороной возможность оказания помощи родителям, детям, второй половинке. Настало хорошее время для важных финансовых шагов. Можно попробовать купить иностранную валюту, вложиться в недвижимость или открыть бизнес. Скорпионам нужно быть осторожнее. Поскольку предстоящая неделя может принести им проблемы со здоровьем.

Стрелец

Стрельцам нужно будет стать чуточку осторожнее, особенно 28 октября — в день возвращения Юпитера в Знак Рыб. Это будет опасное время, когда важно быть осмотрительными. Также полезно следовать советам экспертов о том, как правильно начинать и заканчивать день. В остальном неделя будет довольно стабильной. Можно принимать важные решения. Не нужно стремиться к постоянному общению. В моменты ощущения усталости лучше стремиться к уединению и не тратить зря силы на общение с теми, с кем быть рядом не хочется.

Козерог


У Козерогов в опасный период с 24 по 30 октября могут случиться переломные моменты. Вычислить их заранее можно при помощи нумерологии. Для того, чтобы увидеть благоприятные изменения в жизни сейчас или в новом месяце, Козерогам стоит попробовать избавиться от всего старого и ненужного в жизни. Это очень важно, так как изменения не приходят к тем, кто стоит на месте и не может попрощаться с вещами. Связанными с прошлым. Пришло время изменить свой внешний облик и поменять отношение к миру, внутреннее наполнение.

Водолей

Эта неделя будет очень непростой для Водолеев, однако, данный Знак Зодиака относится к так называемым фиксированным Знакам. Это значит лишь одно: Водолеи смогут сохранить приоритеты и сфокусироваться на самой важной жизненной задаче. В эти семь дней придется бороться с эмоциональными проблемами, усталостью, неурядицами в плане здоровья. Не исключено, что чувства к любимому человеку начнут медленно остывать, но это лишь временное изменение, так что лучше не пытаться что-то изменить, а просто дождаться начала ноября.

Рыбы

Это будет непростая неделя, но на ней ночные светила дадут Рыбам возможность сделать выбор. Они могут остаться в уединении и пытаться поддерживать личную свободу, а могут уйти с головой в поиски второй половинки. Самое главное сейчас — бороться со стрессами и не переживать по мелочам. Рыбы смогут встретить человека. Который кардинально изменит их жизнь. В работе и бизнесе важно проявлять дисциплинированность и оставаться верными своим приоритетам. Это замечательное время для честной борьбы за место под солнцем с конкурентами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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