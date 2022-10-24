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Художница из Италии перерисовывает домашних питомцев в мультяшном стиле, предлагая миру Диснея новичков

Художница из Италии перерисовывает домашних питомцев в мультяшном стиле, предлагая миру Диснея новичков

У каждого владельца какого-нибудь домашнего питомца галерея в телефоне обязательно будет переполнена его снимками. Но иногда хочется чего-то новенького и необычного. Например, взглянуть на то, как ваш любимый кролик или котофей выглядели бы, будь они персонажами мультиков. И девушка из Италии по имени Алессия Чулло дарит такую возможность.

Художница получает запросы от людей либо сама находит фотографии с милыми зверьками, которых она перерисовывает в мультяшные мордашки. После чего этот комок шерсти точно может катиться прямиком на кастинг в мультфильмы Диснея!

Милаха Ролекс

Художница очень любит собак, поэтому в её профиле можно больше всего увидеть именно этих лохматых мосек. Но, несмотря на это, девушка всегда рада нарисовать милаху и в лице кролика, и котика, и даже ящерки.

Озорник Колби

Вальяжный котофей Хосико

Обычно автор работает над новым портретом от одного до двух дней. Но иногда приходится и попотеть над рисунком целую неделю, если он переполнен деталями.

Плюшевые крольчата

Дружные Хлея и Хлоя

Чёрный комочек шерсти

Пташка Феникс

Счастливая Скути

Райли и Лукас

Шерлок

Этот парень дарит любовь этому миру только одним своим видом. Ведь у Шерлока есть сбоку пятно, которое чем-то напоминает сердечко. А мы уже знаем, что этот символ любви может появляться в самых случайных местах.

Скаут и его милые лапки

Модница Тортеллини

Неповторимая Мидас

Мидас — уникальная кошка, которая родилась с четырьмя ушками. Но при этом слух её не хуже, чем у остальных. А внешность, возможно, наоборот в разы ярче и неповторимей.

Безмятежный Роко

Капер + пицца = идеальная картина

Что это за мир такой, если в нём нет пиццы (даже если это просто игрушка)?

Генри и Балу

Больше мимишных работ художницы вы можете найти, кликнув вот сюда.

# Интересное
По материалам: twizz

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