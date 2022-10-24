. Иосиф Пригожин остался без органа

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему удалили. Муж звезды перенес серьезную операцию – ему удалили желчный пузырь. Произошло это довольно давно – в 2008 году, однако лишь сейчас муж Валерии поведал публике о своих проблемах со здоровьем. Продюсер разоткровенничался в ток-шоу «Звезды сошлись», ведущим которого он стал этой осенью, составив компанию Лере Кудрявцевой. Пригожин уточнил, что в какой-то мере сам виноват в случившемся. Дело в том, что он то и дело пытается похудеть, а в тот момент сбрасывал лишние килограммы с помощью бессолевой диеты, но не ожидал, что она вызовет в его организме необратимые изменения.«В 2008 году мне его удалили. Потерял желчный пузырь на бессолевой диете. Образование камня. Он застрял – и все», — поделился супруг певицы, шокировав признанием соведущую. К слову, в дальнейшем муж Валерии, видимо, уступив советам артистки, строго следящей за фигурой, все же нашел подходящую ему систему питания и немного похудел, но долго этот эффект не продержался. Стоит отметить, что Пригожин не единственный среди знаменитостей, кто пострадал от неправильной диеты и остался без желчного пузыря. На днях похожую историю поведала бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина. Она рассказала, что в юности страшно комплексовала из-за лишнего веса, поэтому изнуряла себя голоданием и другими жесткими системами питания. В итоге в 20 лет у нее обнаружили камень в желчном пузыре и провели хирургическое вмешательство, лишившее певицу важного органа.