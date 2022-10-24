. Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
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Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте

Ирина Пегова, сменив масть, предстала в соблазнительном наряде с откровенным декольте
44-летняя актриса Ирина Пегова, сменив имидж, продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье. Ирина Пегова с удовольствием перевоплощается для разных ролей. Вот и сейчас, едва побыв блондинкой, Пегова снова сменила имидж и стала роковой брюнеткой. И это отразилось на ее стиле. Если, будучи блондинкой, Ирина предпочитала романтичные и нежные образы, то теперь артистка не преминула примерить наряд, подчеркнувший прелести фигуры. Она надела черное платье с экстремально глубоким декольте. Тонкий пояс сделал акцент на талии Пеговой. Наряд кинозвезда дополнила серебристыми лодочками на высоком каблуке, которые сделали ноги бесконечными.
«Русская красавица! Прекрасная актриса, Ирочка! Удачи и успеха всегда!», «Ну что за красотка!», «Как вам идет этот цвет волос! Роскошная!», «Какая же вы притягательная», «Все красивее и красивее», «Такая женственная. Прелесть», «Ирина вы просто красотка, спелая вишня!», «Стройняшка с роскошной грудью!», — высказались поклонники.
Стоит отметить, Ирина долгое время носила платиновый блонд, тогда как ее натуральный цвет волос более темный. В середине сентября звезда стала шатенкой. Она призналась, что именно это преображение ей далось труднее всего. К образу пришлось какое-то время привыкать. Однако фанаты посчитали, что темные пряди артистке очень к лицу.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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