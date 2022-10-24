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История возникновения праздника Хэллоуин, что он означает и почему 31 октября 2022 года нужно вырезать тыкву

История возникновения праздника Хэллоуин, что он означает и почему 31 октября 2022 года нужно вырезать тыкву

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах отмечается жуткий праздник под названием Хэллоуин. Он имеет свою историю, традиции и обряды. Люди на один день погружаются в совершенно другой мир, чтобы весело отметить праздник и сделать его незабываемым.

Как возник Хэллоуин и каково его значение

Согласно имеющемуся поверью, ночь на 1 ноября называют мистической еще со времен существования кельтов. Они верили, что в эту ночь Бог Смерти находит души усопших и перевоплощает их в животных. Таким образом он наказывал их за все совершенные грехи при жизни.

1 ноября кельты чтили Бога Солнца и делали все возможное, чтобы он послал им хороший урожай. Для этого они жгли костры и приносили в жертву животных. Дата подобрана неслучайно, ведь в этот день кельты отмечали Новый год.


В середине века 1 ноября сделали Днем Всех Святых. Тогда в этот день почитали усопших, которым не нашлось места в году. Спустя время праздник получил название Хэллоуин. По сей день многие считают, что ночь на 1 ноября наполнена магией и мистикой.

Что необходимо делать в Хэллоуин

Сам праздник длится всего лишь одну ночь. Раньше считалось, что в ночь на 1 ноября просыпается нечисть и ходит среди людей. Также есть поверье, что души усопших родственников в этот день приходят проведывать живых и понаблюдать за ними.

Праздничный день имеет свою традицию, которая заключается в вырезании тыквы. Принято делать из нее страшную рожицу и ставить на подоконнике, либо на пороге дома. Больше всего праздник нравится детям, ведь они облачаются в самые страшные одеяния, ходят по домам, стучатся в двери и произносят следующие слова:

     «Кошелек или жизнь!», или «Конфеты или смерть!»

Если им не откроют, либо не дадут денег и угощения, этих людей ждут большие неприятности. Именно поэтому нужно было заранее запастись конфетами и мелкими купюрами, чтобы потом вручать их детям.


В этот день во многих заведениях проводятся тематические вечеринки, на которые приходят в страшных нарядах и приносят тыквы. Кроме того, в ресторанах и кафе проводятся разные конкурсы, где выбирают самый лучший наряд и самую страшную тыкву. За это победителям дают подарки.

Зачем вырезают тыкву на Хэллоуин

Поделка из тыквы, которую все так усердно стараются вырезать в праздник, имеет название «светильник Джека». У него есть своя история.

По легенде, в древние времена жил парень по имени Джек. Он творил ужасные поступки, и к нему даже явился Дьявол, визит которого его вовсе не удивил. По дороге в ад Джек узрел яблоню и уговорил дьявола сорвать ему плоды. Когда тот взобрался на дерево, Джек вырезал ножом на стволе крест, который вызывает неприятные эмоции у дьявола, и поэтому тот не смог спуститься с вниз. Джек решил договориться с антихристом о том, что он поможет ему, если тот оставит его душу.


Прошло много времени, Джек скончался, а душа его осталась неприкаянной. За все деяния, которые он совершил при жизни, его не принимали в рай. Тогда он пошел к дьяволу просить, чтобы тот его забрал, но он ему отказал и приказал вернуться туда, откуда пришел. После этого дьявол взял горящие угли и кинул в Джека, а тот поместил их в репу, которую носил с собой, чтобы справляться с голодом. Пламя внутри репы засияло и стало освещать ему путь, когда он искал себе новое пристанище.

С тех самых пор появился «светильник Джека», но сейчас вместо репы люди используют тыкву.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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