. Эрдоган рассказал о количестве разговоров с Путиным за месяц

Вадим Карасев

Президент Турции Эрдоган рассказал, что пять раз за месяц поговорил с коллегой Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, сколько раз за последний месяц он разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган отметил, что на протяжении 20 лет (и во время его премьерства, и президентства) он поддерживает тесный контакт с мировыми лидерами. Он отметил, что пять раз поговорил с Путиным за последнее время.

«Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США», — сообщил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган рассказал о работе с Путиным над продовольственным кризисом в Африке. Главы государств обсуждали, что товар можно передать слаборазвитым или неразвитым странам Африки.