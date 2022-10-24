. Как изменились знаменитые женщины, которым уже перевалило за 50 лет (14 фото)
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Как изменились знаменитые женщины, которым уже перевалило за 50 лет (14 фото)

Гвен СтефаниПолвека... звучит, как целая вечность. Но не стоит бояться каких-то циферок. Не зря же говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. А в 50 и вовсе начинается вторая молодость. Это доказали знаменитые дамы из нашей подборки. Формально их юность уже давно осталась позади, но по ним этого точно не скажешь. Некоторые из них стали выглядеть даже лучше, чем раньше.

Гвен Стефани


Деми Мур

Деми Мур
Кортни Кокс

Кортни Кокс
Хэлли Берри

Хэлли Берри
Кортни Лав

Кортни Лав
Сальма Хайек

Сальма Хайек
Лора Дерн

Лора Дерн
Куин Латифа

Куин Латифа
Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер
Лиза Боне

Лиза Боне
Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс
Мариса Томей

Мариса Томей
Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес
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По материалам: триникси

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