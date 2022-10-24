. Как изменились знаменитые женщины, которым уже перевалило за 50 лет (14 фото)

Вадим Карасев

Полвека... звучит, как целая вечность. Но не стоит бояться каких-то циферок. Не зря же говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. А в 50 и вовсе начинается вторая молодость. Это доказали знаменитые дамы из нашей подборки. Формально их юность уже давно осталась позади, но по ним этого точно не скажешь. Некоторые из них стали выглядеть даже лучше, чем раньше.Гвен СтефаниДеми МурКортни КоксХэлли БерриКортни ЛавСальма ХайекЛора ДернКуин ЛатифаХелена Бонем КартерЛиза БонеКэтрин Зета-ДжонсМариса ТомейРене ЗеллвегерДженнифер Лопес