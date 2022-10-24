Как изменились знаменитые женщины, которым уже перевалило за 50 лет (14 фото)
Сегодня, 14:50 Вадим Карасев
Полвека... звучит, как целая вечность. Но не стоит бояться каких-то циферок. Не зря же говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. А в 50 и вовсе начинается вторая молодость. Это доказали знаменитые дамы из нашей подборки. Формально их юность уже давно осталась позади, но по ним этого точно не скажешь. Некоторые из них стали выглядеть даже лучше, чем раньше.
Гвен Стефани
Деми Мур
Кортни Кокс
Хэлли Берри
Кортни Лав
Сальма Хайек
Лора Дерн
Куин Латифа
Хелена Бонем Картер
Лиза Боне
Кэтрин Зета-Джонс
Мариса Томей
Рене Зеллвегер
Дженнифер Лопес
Гвен Стефани
Деми Мур
Кортни Кокс
Хэлли Берри
Кортни Лав
Сальма Хайек
Лора Дерн
Куин Латифа
Хелена Бонем Картер
Лиза Боне
Кэтрин Зета-Джонс
Мариса Томей
Рене Зеллвегер
Дженнифер Лопес
По материалам: триникси