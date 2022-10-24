. Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений осенью 2022 года
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Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений осенью 2022 года

Как скажутся на жизни людей самые опасные даты коридора затмений осенью 2022 года

Последнее время все говорят о грядущем коридоре затмений. Осень преподнесет нам целых два — солнечное и лунное. Именно промежуток между ними и называется коридором затмений. Существует мнение, что время это наполнено неожиданными сюрпризами и непредвиденными поворотами судьбы. Когда же наступят самые опасные даты осени?

Какое влияние окажет осенний коридор затмений

Затмения издавна связывали с темным, подсознательным, таинственным, которое неявно влияет на нашу жизнь. Люди, и правда, ощущают дестабилизацию и не способны трезво оценивать свои действия.

На кого-то опасные даты затмений, впрочем, почти не повлияют, зато огненным знакам зодиака стоит быть настороже. Овны, Львы и Стрельцы находятся в зоне риска. Их жизнь точно изменится, но вот в какую сторону — зависит от конкретных обстоятельств и шагов.


Если человек двигается в заранее выбранном направлении, не отвлекаясь на постороннее, то затмения могут лишь дать дополнительный толчок для достижения цели. Но вот те граждане, которые сомневаются в себе и своей мечте, могут погрузиться во мрак неопределенности надолго.

В любом случае и те, и другие должны постараться открыть свое сердце для подсказок Вселенной и больше времени находиться наедине с собой. Отсутствие внешнего шума поможет услышать свое сердце.

Самые опасные даты осени 2022 года

Солнечное затмение наступит 25 октября в знаке Скорпион. Подсознательные посылы будут выходить наружу, меняя поведение людей на более агрессивное, импульсивное и непредсказуемое.

Но если посмотреть на это с другой стороны, то период хорош для проработки проблемных моментов. Каждый может взглянуть своим страхам в лицо и постараться избавиться от них.

Лунное затмение произойдет 8 ноября — это вторая опасная дата осени. Затмение нашего спутника на оси Телец-Скорпион означает, что в жизни вновь станут актуальны те вопросы, которыми вы были озабочены в мае. Если не решить их сейчас, то потом еще долго придется закрывать эту дверь в прошлое.

Очень полезны в этот период духовные практики, которые можно совершать как самостоятельно, так и обратившись к специалисту. Главное, не игнорировать ментальную составляющую своей жизни, уделить внимание тому, на что в обыденной спешке времени вечно не хватает.

Что нельзя делать во время коридора затмений


Коридор затмений — это время, когда небесные тела активны в отношении судьбы людей. Если мы будем им мешать спонтанными решениями, которые продиктованы сиюминутными желаниями, то есть риск серьезно «искривить» свой жизненный путь. Именно потому в опасные даты затмений и между ними не рекомендуется:

  • круто менять свою жизнь;
  • переезжать, отправляться в путешествие;
  • связывать себя узами брака;
  • рвать отношения;
  • устраивать скандалы и высказывать обиды;
  • менять место работы и род деятельности.
# Общество Космос
По материалам: rsute

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