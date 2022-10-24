. Как выборы в Конгресс США скажутся на отношениях Вашингтона и Москвы

Политическую нестабильность за океаном Россия может обернуть себе на пользу

В Великобритании и Штатах — политические разброд и шатание, но на жизни обычных россиян это никак не скажется, разве что прибавится тем для ленивых разговоров на кухне. К таким выводам пришли эксперты-политологи и политтехнологи на круглом столе «Как выборы в Конгресс США отразятся на международной повестке?», организованном 21 октября в пресс-центре «Парламентской газеты».

Дистанцирование от Америки

«Со стороны консерваторов уже не первый год прослеживается последовательная антироссийская линия, — отметил политолог Леонид Поляков. — Как ни странно — казалось бы, мы с консерваторами могли бы найти какие-то каналы взаимодействия, но нет. А вот если политическую инициативу удастся перехватить лейбористам, тут уже можно будет надеяться на какой-то более здравый подход к ситуации на Украине и, может быть, все-таки дистанцирование от американской позиции».





Однако, отметил Поляков, если консерваторы в Британии удержатся у власти еще хотя бы год — до следующих выборов, — то каких-либо серьезных перемен в отношениях России и Британии ждать не стоит точно.

«Тихоокеанско-Индокитайский блок, в который входят Британия и США, явно имеет антикитайскую и в конечном счете антироссийскую позицию, — пояснил политолог. — Так что с этой точки ожидать реальных перемен там невозможно».





Битва за Капитолийский холм

Неспокойно все и в Штатах — там на 8 ноября назначены выборы в Конгресс. Тот, кто возьмет решающее большинство на Капитолийском холме — демократы или республиканцы, — тот и будет в течение следующих двух лет в значительной степени определять внутреннюю и, что куда для нас важнее, внешнюю политику США. Особенно интересным грядущее противостояние видится в свете того, что эти две главные политические силы решительно расходятся в вопросах поддержки Украины.

Республиканцы во главе с их неформальным лидером экс-президентом Дональдом Трампом выступают за сокращение военной и финансовой помощи и скорейшее заключение мира с Россией. Демократы, во главе которых стоит нынешний лидер страны Джо Байден, — напротив, считают, что Украину необходимо продолжать снабжать оружием, боеприпасами и деньгами.

«Электорат в США явно устал от всего происходящего, — поделился своими наблюдениями публицист, президент Всемирного российского форума Эдуард Лозанский, живущий в Вашингтоне. — Все опросы общественного мнения показывают, что Америка устает от Украины. Поэтому, на мой взгляд, с вероятностью в 99,9 процента власть в Конгрессе по итогам голосования перейдет к республиканцам. Если это случится, то лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, ранее заявлявший, что Республиканская партия планирует остановить снабжение Украины оружием и деньгами, станет спикером. А это очень влиятельная должность — по сути, спикер является третьим человеком в стране».

После этого, объяснил эксперт, Маккарти с большой долей вероятности инициирует масштабное расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, ранее уличенного в коррупции, и самого президента. Возможно, Байдену-старшему в итоге даже объявят импичмент — не факт, правда, что это приведет к его отставке, но ситуация будет показательной.

Так что эксперты не исключили, что в гонку за президентской должностью может вступить экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Бывший президент пока что интригует — он не говорит прямо, планирует ли участвовать в будущих выборах.

«Естественно, в случае победы республиканцев хотя бы в палате представителей рейтинг Трампа существенно возрастет, — отметил Эдуард Лозанский. — Он уже выше, чем рейтинг Джо Байдена. И политическое возвышение его сторонников, несомненно, прибавит ветра в парусах бывшего президента Америки».

Одним словом, на политических полях Соединенных Штатов в ближайшие годы будет неспокойно и интересно. И, как заключили эксперты «Парламентской газеты», этим временем неспокойствия вполне может воспользоваться Россия — к своему экономическому, социальному и военному благу.

«Америка уже переживает тяжелый экономический кризис, — отметил Леонид Поляков. — Прежде всего это связано с повышением цен на топливо. Эта страна сейчас представляет собой кастрюлю с кипящим бульоном и наша основная задача — плотнее накрыть эту кастрюлю крышкой, чтобы она в конце концов как следует рванула».

Также, по мнению экспертов, зарубежную лодку можно и нужно раскачивать в том числе через интернет. А кроме того — консолидироваться с Китаем.

«В США грядет серьезная мясорубка, — отметил Леонид Поляков. — И под этот шумок нам уже нужно не просто действовать с Китаем спина к спине, а разворачивать второй фронт. Тогда мы достигнем успеха».



