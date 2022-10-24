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Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года

Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года

Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших, когда в православных храмах поминают умерших единоверцев и молятся за их души. Сегодня в родительские субботы и поминальные дни принято ходить на кладбища и посещать могилы родных и близких. В ноябре также пройдет родительская суббота, последняя в 2022 году.

Дата родительской субботы в ноябре 2022 года

Это последняя родительская суббота в году. Она связана с днём памяти великомученика Димитрия Солунского. Поминать принято вех умерших, но сначала молятся за воинов, отдавших жизнь за православную веру.


Дмитриевскую родительскую субботу в 2022 году проведут православные 5 ноября.

Праздник появился благодаря князю Дмитрию Донскому, который после победы в Куликовской битве пришёл в Троице-Сергиеву обитель. Первоначально проводилось поминовение по воинам, павшим в том сражении. Позже начали в Дмитриевскую родительскую субботу молиться за всех христиан.

Что делают православные в родительскую субботу

Посещать храм принято накануне в пятницу и в родительскую субботу. Вечером проводится Великая панихида по умершим. Утром служится заупокойная литургия и общая панихида. Люди, пришедшие в храм, просят прощение у Бога для почивших родственников. Они взывают о милосердии к покойным. Священнику подают записки, где указаны имена почивших. Если не получается отправиться на кладбище, отмечают праздник в церкви, молятся с другими христианами. Поминки важны для спасения души похороненного человека.

В храм приносят напитки и продукты, а потом их раздают бездомным, нищим. По традиции приносят крупы, хлеб, и конфеты. Если погода позволяет, следует отправиться на кладбище и посвятить время уходу за местом захоронение. Чтобы не пропустить день, важно помнить, когда родительские субботы в 2022 году.

Что запрещено делать в родительскую субботу

Кроме традиционных действий, существуют и ограничения, которые нужно учитывать, чтобы не навлечь на себя тяжкий грех. Родительская суббота не предполагает:

  • наличия на могилах родственников алкоголя и сигарет;
  • отчаянной скорби — помните, что человек ушел в лучший, иной мир;
  • тяжелой физической работы;
  • конфликтов и сквернословия.

Христиане в эту дату не должны устраивать праздники, свадьбы, танцевать или веселиться. Поминальная суббота — энергетически мощный день, своими действиями вы будете разгневать небожителей.

# Общество Разное
По материалам: rsute

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