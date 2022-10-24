. Кибермошенники массово "атаковали" российских пользователей Android
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Кибермошенники массово "атаковали" российских пользователей Android

Кибермошенники массово "атаковали" российских пользователей Android

Мошенники в сети массово атаковали пользователей, распространяя вирусы через фейковые сайты под видом настоящих. Об этом пишет портал Anti-Malware со ссылкой на исследовании специализирующейся на кибербезопасности компании Cyble.

С целью обмануть доверчивых россиян злоумышленники создают сайты с опечатками в названии — обычно от официальной страницы того или иного бренда, что не сильно бросается в глаза пользователю. Специалисты сообщили о веб-сайтах, маскирующихся под магазины приложений Android (Google Play, APKCombo и APKPure), а также популярные сервисы и соцсети — PayPal, Snapchat и TikTok.


При заходе на фейковый сайт на ПК или смартфон пользователя загружается банковский вирус ERMAC, способный не только украсть деньги со счета жертвы, но и похитить его цифровую валюту из криптокошелька. Чтобы не попасться на уловку мошенников, россиянам следует тщательно проверять доменные имена сайтов на предмет ошибок и несоответствий.

Ранее стало известно, что интернет-аферисты придумали новую схему для обмана пользователей: россиян заманивают на фейковые маркетплейсы и сайты интернет-магазинов, обещая компенсировать суммы покупок и заплатить сверху бонусный "кешбэк".

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что проблемы с безопасностью в WhatsАpp делают его уязвимым к хакерским атакам, из-за чего кибермошенники могут получить полный доступ ко всем данным, хранящимся на смартфоне пользователя.

В августе неизвестные хакеры массово атаковали россиян-пользователей WhatsApp и WhatsApp Business. Злоумышленники использовали для распространения вирусов подделки смартфонов от известных брендов. На них через версии WhatsApp хакеры передают вирусы, включая "троянские" программы.

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По материалам: uposters.ru

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