. Клава Безверхова стыдится мать Наталью

Вадим Карасев

Клавдия Безверхова стыдится свою мать — Наталью. И это при том, что она её всю жизнь воспитывала, прививая некоторые ценности, наравне с любовью к известности и деньгам. Помимо этого Наталья сейчас воспитывает и внука Роберта, словно он её родной сын. Она очень любит мальчика и делает всё возможное, чтобы он был счастлив. Однако сама Безверхова-старшая никак не может стать счастливой и вынуждена пребывать на проекте, где её постоянно обсуждают и осуждают.В очередном эфире Клавдия заявила, что никак не будет комментировать отношения своей мамы и Сергея Пустынникова, который после ссоры предпочёл удрать за ворота. По мнению Клавы, это возраст Натальи виноват в желании жить с парнем в шале, побольше узнать о достатке и не брать ответственности за интим. А когда младшая Безверхова узнала, что её мать под алкогольными напитками начала флиртовать с Тиграном Салибековым, после чего решила выпытать у Пустынникова, сколько он зарабатывает, девушка заявила, что никак не будет комментировать эту ситуацию. А ведь обычно она очень мягко озвучивает все замечания... Что думаете на этот счёт?