. Клава Безверхова стыдится мать Наталью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клава Безверхова стыдится мать Наталью

Клава Безверхова стыдится мать Наталью
Наталья Безверхова слегка перестаралась в своём стремлении к большим деньгам и публичной славе. Её дочь Клава заявила, что ей очень стыдно за мать. Клавдия Безверхова стыдится свою мать — Наталью. И это при том, что она её всю жизнь воспитывала, прививая некоторые ценности, наравне с любовью к известности и деньгам. Помимо этого Наталья сейчас воспитывает и внука Роберта, словно он её родной сын. Она очень любит мальчика и делает всё возможное, чтобы он был счастлив. Однако сама Безверхова-старшая никак не может стать счастливой и вынуждена пребывать на проекте, где её постоянно обсуждают и осуждают.

В очередном эфире Клавдия заявила, что никак не будет комментировать отношения своей мамы и Сергея Пустынникова, который после ссоры предпочёл удрать за ворота. По мнению Клавы, это возраст Натальи виноват в желании жить с парнем в шале, побольше узнать о достатке и не брать ответственности за интим. А когда младшая Безверхова узнала, что её мать под алкогольными напитками начала флиртовать с Тиграном Салибековым, после чего решила выпытать у Пустынникова, сколько он зарабатывает, девушка заявила, что никак не будет комментировать эту ситуацию. А ведь обычно она очень мягко озвучивает все замечания... Что думаете на этот счёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет церковный календарь
Дату Дмитриевской родительской субботы в 2022 году подскажет
«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для приборостроения в России
«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для
Клава Безверхова стыдится мать Наталью
Клава Безверхова стыдится мать Наталью
В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных
В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных
В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители
В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители
Эрдоган рассказал о количестве разговоров с Путиным за месяц
Эрдоган рассказал о количестве разговоров с Путиным за месяц
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года
3 самых опасных дня в ноябре 2022 года
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает ей полномочий воевать
Саркози отчитал Урсулу фон дер Ляйен: европейское соглашение не дает
Горячая линия помощи мужчинам
Горячая линия помощи мужчинам

Топ на сегодня

Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Елена Лядова рассказала о съемках в порно
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться от грандиозных планов
Гороскоп от Павла Глобы на 24 октября 2022 года: следует воздержаться
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции
В России определили предварительную стоимость создания новой
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна
Одна из жертв смертельного ДТП на западе Москвы была беременна

Еще по теме

Мама Клавдии Безверховой не пускает внука на Поляну
Грант и Безверхова в очередной раз пытаются начать отношения с чистого листа
Безверхова хочет отомстить Самониной, которая загуляла с Грантом
Безверхова передумала покидать проект