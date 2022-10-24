. Когда по лунному календарю сажать озимый лук и чеснок в октябре и ноябре 2022 года

Несмотря на то, что весь урожай уже собран, и многие готовятся к предстоящей зиме, дачникам все равно есть чем заняться. Садоводы сейчас занимаются посадкой озимого лука и чеснока. Однако не стоит забывать, что для этого дела подходит не каждый день. Чтобы не ошибиться с датой, лучше воспользоваться лунным календарем посадки озимого лука и чеснока на октябрь и ноябрь 2022 года.

Чем обработать лук и чеснок перед посадкой на зиму

Многие дачники знают, что перед тем как сажать озимые лук и чеснок, необходимо их защитить от паразитов и болезней. Это связано с тем, что чаще всего под шелухой скрываются вредители, которые могут еще до посадки повредить семенной материал.

Есть много разных вариантов, которые можно использовать для обработки озимых лука и чеснока. Многие отдают предпочтение не химикатам, а народным методам. Например, можно ровным слоем обработать головки чеснока и лука пудрой, изготовленной из мела.





Можно приготовить раствор из древесной золы. На 1 литр воды надо взять 1 стакан пепла и хорошо размешать. В данном растворе на 1 час нужно оставить семена, после чего достать их и просушить.

Эффективным народным средством является и луковый раствор, правда, он подходит только для чеснока. На 1 литр воды понадобится 0,5 кг шелухи. Шелуху заливают водой и варят в течение получаса. После того как раствор остынет, на сутки оставляем в нем чеснок. Затем его надо будет хорошенько высушить.

Посадка озимого лука и чеснока по лунному календарю в октябре и ноябре 2022 года

Ориентируясь на лунный календарь, вы можете быть уверены в том, что получите желаемый результат. Так, лук и чеснок лучше всего садить в следующие оставшиеся дни октября 2022 года:

24.10;

26.10;

29.10;

30.10.





Что касается ноября, то благоприятными для посадки считаются следующие даты:

с 12 по 13.11;

с 17 по 18.11;

20.11;

с 26 по 27.11;

30.11.

Какие дни в октябре и ноябре 2022 года считаются неблагоприятными для посадки озимого лука и чеснока

Есть и неудачные дни для посадки, которых следует избегать, если вы хотите вырастить хороший лук и чеснок. Неблагоприятными днями в октябре 2022 года считаются:

25.10;

31.10.





Что касается ноября 2022 года, то от посадки озимого лука и чеснока следует отказаться в такие дни:

01.11;

08.11;

с 14 по 16.11;

24.11;

с 28 по 29.11.

Выращивание лука и чеснока не является сложным процессом, но порой многие совершают ошибки, которые могут привести к плохому урожаю. Например, весь посадочный материал должны покрывать чешуйки, нельзя сажать чеснок и лук при низких температурах, перед посадкой важно делить луковицу на дольки и т. д.