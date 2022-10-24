. Кремль ответил на вопрос о планах Путина по международным переговорам

Вадим Карасев

Песков заявил, что Путин пока не планирует проводить международные переговоры

Президент России Владимир Путин не планирует проведения международных переговоров, аналогичных тем, что провел министр обороны Сергей Шойгу. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова в понедельника, 24 октября, приводит «Интерфакс».

23 октября глава Минобороны России побеседовал с коллегами из четырех стран: министром обороны Великобритании Беном Уолессом, министром обороны Турции Хулуси Акаром, министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и министром обороны США Ллойдом Остином.