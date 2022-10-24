. Кто родился 24 октября

Кейт Роули (73 года), премьер-министр Тринидада и Тобаго. Возглавлял отделение сейсмических исследований в Университете Вест-Индии. Был сенатором и депутатом палаты представителей. Возглавлял министерства сельского хозяйства, земель и морских ресурсов; планирования и развития; жилищного строительства; торговли и промышленности. Также был представителем Тринидад и Тобаго в Межамериканском банке развития и Карибском банке развития.

В 2010 году стал лидером Народного национального движения. После победы его партии в сентябре 2015 года на парламентских выборах, согласно конституции страны, Кейт Роули занял пост премьер-министра.

Роман Аркадьевич Абрамович (56 лет), российский предприниматель. Был членом совета директоров «Сибнефти». Избирался депутатом Государственной Думы III созыва, был членом думского комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2001 — 2008 годах Роман Абрамович занимал пост губернатора Чукотского автономного округа, в 2008 — 2013 годах — возглавлял парламент региона.

Предприниматель занимает 17-е место в рейтинге российских миллиардеров — 2022 журнала Форбс. Ему принадлежат доли в компаниях «Норильский никель», «Евраз» и др. Он — владелец английского футбольного клуба «Челси».

София Асгатовна Губайдулина, российский композитор. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор свыше ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей. Среди них, скрипичный квартет «Офферториум», электронная пьеса «Живое — неживое», симфония «Фигуры времени».

Особое место в творчестве композитора занимает работа в кино. София Губайдулина написала музыку к более 20 фильмам и мультфильмам, в их числе киноповесть «Вертикаль», драма «Чучело», мультфильм «Маугли» и др.

Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990), советский писатель. Автор книг «Записки психопата», «Благая весть», поэмы «Москва — Петушки», пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» и ряда других. Произведения писателя переведены более чем на 30 языков.

Аркадий Исаакович Райкин (1911-1987), советский эстрадный актёр и режиссёр. Народный артист СССР. Был актёром Ленинградского ТРАМ (Театра рабочей молодёжи), Нового театра (ныне Театр имени Ленсовета).

Широкую известность Аркадий Райкин приобрел в 1939 году, когда стал лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, выступив с номерами «Чаплин» и «Мишка». В том же году он был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр, а спустя три года, в 1942 году, стал художественным руководителем театра.

Среди театральных программ, поставленных актёром: «Любовь и три апельсина», «От двух до пятидесяти», «Его величество театр», «Лица», «Белые ночи» и др. Аркадий Райкин возглавлял Ленинградский театр эстрады и миниатюр около 40 лет.

В начале 1980-х годов из-за разногласия с ленинградским партийным руководством переехал в Москву, где создал Государственный театр миниатюр (ныне «Сатирикон» имени Аркадия Райкина).

Аркадий Райкин также снялся в около 30 кинофильмах, среди них «Доктор Калюжный», «Мы с Вами где‑то встречались», «Волшебная сила Искусства», «Люди и манекены».