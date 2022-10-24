. Лариса Долина устроила еще одну перепалку с начинающей звездой
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Лариса Долина устроила еще одну перепалку с начинающей звездой

Лариса Долина устроила еще одну перепалку с начинающей звездой
Певица Лариса Долина не упускает возможности покритиковать молодых артистов. В шестом выпуске шоу «Битва поколений» два члена жюри чуть не поругались. На этот раз Лариса Долина вступила в дискуссию в начинающей певицей Mia Boyka, как всегда дерзко посмеявшись над молодым поколением. 67-летняя исполнительница хита «Погода в доме» не оставляет шанса начинающим певцам. Она часто критикует их и даже вступает в полемику. В этот раз между дивой и молодой артисткой Mia Boyka случился странный диалог, который возник прямо во время шоу «Битва поколений». Женщины оценивали пение коллектива GAYAZOV$ BROTHER$. Молодежная звезда попыталась похвалить исполнителей хита «Малиновая Лада». «Очень сейчас ценится, не просто среди исполнителей, а среди людей — это тембр голоса. Если тембр цепляет…» — начала певица, однако Долина тут же ее перебила.
«Это вообще всегда ценилось, а не только сейчас», — заявила в свойственной для себя манере Лариса Александровна. Молодая исполнительница не стала пасовать перед певицей: «Я знаю на счет сейчас, потому что живу в этом времени. Тимур, твой тембр затащил эту песню и я думал, что если вы выпустите ее, это будет такой хит». «Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом «затащил». Может все-таки вытащил? Русский язык очень богат, каждое слово имеет свое значение», — Долина в очередной раз прервала девушку. После услышанного поклонники подозревают, что это будет очередным скандалом, как в свое время у легенды сцены случилась словесная перепался с Валей Karna.val в программе «Музыкалити». Долину возмутило, что начинающая певица не попала в ноты. Но Валя тогда не стала молчать.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

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