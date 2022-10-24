. Любовь Успенская заявила, что Ковальчук увела у нее Чумакова

Певица Любовь Успенская положила глаз на Алексея Чумакова. Артистка, у которой конфликты с дочерью Татьяной Плаксиной сменяются полной идиллией, всегда желала наследнице женского счастья. Артистка давно присмотрела для Татьяны избранника. Звезда шансона всегда мечтала, чтобы Плаксина вышла замуж за Алексея Чумакова. Однако тот предпочел другую, чем Любовь Залмановна оказалась недовольна. «Много кто на примете, но мы пока не знаем, кто из них станет мужем. Я вообще Чумакова хотела когда-то для Танечки. Мы с ним в один клуб ходили. Я подхожу и говорю: «Ты такой красивый, Леша». Потом я встретила Ковальчук, когда они уже поженились. Я ей сказала: ты у меня зятя забрала!», — поделилась воспоминаниями Успенская.Стоит отметить, что Любовь Залмановна в неадекватном поведении своей дочери, которое стало причиной разлада в отношениях, обвиняет отца Татьяны и своего бывшего Александра Плаксина. Мужчина давно конфликтовал с певицей и использовал для этого общую дочь. Он настроил Татьяну против матери. Кроме того, девушка давно злоупотребляла запрещенными веществами. А когда мать определила ее в реабилитационную клинику, на всю страну заявила, что Успенская удерживает ее силой. После скандала Плаксина спешно улетела в США и думала, что никогда не помирится с матерью. Однако Успенская сумела простить дочь и снова наладить с ней близкие доверительные отношения.