. Лунный день сегодня 24 октября 2022 года

Вадим Карасев

Вы всегда можете использовать энергетику ночного светила для привлечения нужных вам благ. Для этого эксперты в области астрологии предлагают обратить внимание на полезные советы, собранные в лунном календаре.

Согласно лунному календарю, 24 октября энергетика Луны будет относительно благоприятной. В целом день можно считать хорошим и продуктивным, энергетически светлым. В этом Луне будет помогать завершающий сегодня ретроградное движение Сатурна. Луна и Сатурн помогут избежать проблем и неприятностей начав новую неделю с позитивной ноты.

Фаза Луны: начинается 29 лунный день. Он пройдет под эгидой Весов. Последний день убывания Луны не лучшим образом сочетается со стихией Воздуха, но это будет последний день взаимодействия с данным Знаком Зодиака. Это значит, что наше сознание будет свободным от всякого мусора.

Магнитные бури 24 октября: сегодня обойдется без магнитных бурь.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

спокойствие;прогулки;общение с близкими людьми;поиски увлечений.лишние траты;конфликты;тяжелая работа.

Домашние дела сегодня будут уместными, но тратить на них все свое свободное время точно не стоит. Эксперты сайта dailyhoro. ru считают, что сегодня будет удачное время для избавления от ненужных вещей. В этот день необходимо заняться избавиться от того, что вас раздражает в доме — от старой мебели, ненужных предметов, аксессуаров. Есть вещи, которые притягивают отрицательную энергетику в доме и могут являться главной причиной неурядиц. От них тоже лучше избавиться, да поскорее. Совершенно точно не стоит расходовать много энергии на домашние дела, иначе вечером вы можете почувствовать слабость.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Одежда сегодня играет очень важную роль в становлении нашей с вами удачи. Астрологи советуют одеваться так, чтобы вам было максимально удобно и чтобы вы не думали о том, как вы выглядите. Не стоит надевать одежду, которую необходимо постоянно поправлять. Также не стоит сегодня надевать много черного. Лучшие оттенки: розовый, белый, желтый, зеленый, синий.

Эксперты рекомендуют в этот день правильно подбирать талисманы. Из украшений лучше отдавать предпочтение изделиям из золота, если прослеживается недостаток мотивации, а также платине, если ожидается нервозный день. Из камней можно выбрать те, которые наполнены стихией Воздуха: аметист, лунный камень, топаз, хризопраз.

Финансы и работа в 29 лунный день

Влияние Весов может снизить трудоспособность, но зато уберет нервное напряжение. В этот понедельник категорически не рекомендуется заниматься тяжелой работой и ставить перед собой трудные задачи. Учитывая то, что текущий лунный день является последним, к концу дня вы можете ощутить энергетический спад. По этой причине астрологи советуют не тратить силы зря, иначе это грозит ухудшением самочувствия.





Вероятность непредвиденных трат и денежных потерь сегодня невелика, поэтому можно будет сфокусироваться на заработках. В принципе, небольшой шопинг положителен для настроения и безопасен для кошелька. Главное — не совершать необдуманные покупки в интернете.

Любовь и общение 24 октября

Последний день лунного месяца может благотворно отразиться на личной сфере жизни. Ожидается повышенное стремление людей к взаимопониманию, поэтому многие захотят простить друг друга и забыть про былые ссоры. В этот период астрологи рекомендуют знакомиться с противоположным полом, назначать свидания и делиться чувствами.

Влияние Весов окажется благотворными для семейных людей и влюбленных пар. Сегодня можно попробовать внести в отношения нечто новое. Полезно проводить больше времени с родственниками, детьми, второй половинкой. Многим удастся укрепить союз и разрешить старые конфликты и разногласия.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Так как влияние Весов является спокойным и размеренным, наша энергетика и настроение сегодня точно не пострадают. Утром может появиться небольшой физический подъем, но после полудня энергия медленно устремится вниз. Чтобы избежать негативных последствий, вечером необходимо посвящать больше времени отдыху и, по возможности, не заниматься тяжелой работой.

Сегодня Луна подскажет, как обойти стороной ненужные переживания и негативные мысли, а также поможет не поддаваться эмоциям. Чтобы вернуть позитивный настрой, необходимо пообщаться с родными или друзьями или заняться любимым увлечением.