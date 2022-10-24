. Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова
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Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова

Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова
Журналистка Маргарита Симоньян в шоке от слов Антона Красовского. Директор RT подчеркнула, что не хочет быть даже рядом с мнением журналиста. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян уволила Антона Красовского после его слов об украинских детях. «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно», — сказала Симоньян. Она заметила, что невозможно поверить в серьезность сказанных слов, не исключила даже, что это было временным помешательством журналиста. Вместе с тем, прощать это Симоньян не намерена и заявила, что «останавливает сотрудничество» с ним.
«Ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала в своем телеграме Маргарита Симоньян. Она сказала, что желает всем без исключения детям добра, а также «чтобы все это как можно скорее закончилось». Отметим, что Антон Красовский тоже извинился перед публикой за свои слова об убийстве детей, он сказал, что не думает так, просто в эмоциональном состоянии у него дескать слетело это с языка.
# Шоу-бизнес Симоньян Маргарита
По материалам: z-aya

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