. Мария Кожевникова ужаснула лицом после третьих родов

Актриса и экс-депутат Мария Кожевникова в шоке от того, как изменилась кожа ее лица. Артистка — успешная актриса, счастливая жена и многодетная мама. А выглядит она просто прекрасно, Казалось бы, такая внешность — просто подарок, и заботиться о ней артистке не приходится. Но выяснилось, что это вовсе не так. После третьих родов актриса столкнулась с серьезной проблемой. Она опубликовала в Сети снимок, на котором показала, как ужасно изменилось ее лицо с пигментацией. «Вот так случилось после третьих родов! До этого я не знала, что такое возможно. Крема с защитой даже 70 не помогают!», — подписала фотографию Мария.Кстати, актриса, которая сейчас уже выглядит прекрасно, призналась, что не видит отличия дорогих кремов от дешевых. Это доказывает тот факт, что ее борьба с пигментными пятнами завершилась довольно необычно. Она использовала дорогие и довольно болезненные препараты, пока няня не посоветовала ей «копеечный крем» из Турции. И через неделю у Марии лицо совершенно очистилось. В ответ на вопросы подписчиков актриса опубликовала фото того самого крема и неожиданно столкнулась с волной критики. Мол, посмотрите, какие средства в его составе, прежде чем рекомендовать его. Кто-то сжег кожу… И вообще, сначала нужно обратиться к специалисту и узнать причину такой реакции кожи – активную пигментацию, а уже потом заниматься советами и самолечением. «Мне нужно было для съемок чистое лицо, без боли и достаточно быстро я достигла эффекта. Девочки, обязательно читайте составы, я просто рассказывают о своем пути. Здоровья вам!», — пожелала Мария Кожевникова.