. Microsoft называет современный облачный гейминг «незрелым», преуменьшая важность Xbox Cloud Gaming

Вадим Карасев





За последние годы сложилось однозначное представление, что Microsoft намерена активно развивать и продвигать сервис Xbox Cloud Gaming. Он уже около 2 лет находится в стадии беты, но при этом Microsoft активно добавляет новые способы взаимодействия с ним, выводит его на новые рынки, улучшает его с технической точки зрения.

Как работают игры из Game Pass на телевизоре Samsung без консоли Xbox

Однако, в ответах на вопросы антимонопольного регулятора в Великобритании Microsoft преуменьшает значимость сервиса, называя технологию облачного гейминга «незрелой»:

Облачные игры — это новая и пока еще незрелая технология, которая, по признанию CMA, сталкивается со значительными проблемами, особенно на мобильных устройствах. Хотя число ее потребителей может расти, особенно на мобильных устройствах, ожидается, что внедрение не будет быстрым, поскольку для этого требуется существенное изменение поведения потребителей. Исследования, опубликованные CMA, показывают, что как во всем мире, так и в Великобритании, где у пользователей облачных игровых приложений был выбор между нативным или веб-приложением на Android, около 99% пользователей использовали нативное приложение, а 1% использовал веб-приложение. Microsoft и многие отраслевые эксперты ожидают, что геймеры на PC и консолях будут продолжать загружать подавляющее большинство игр, в которые они играют.

По мнению Microsoft «реальность такова, что сегодня облачные игры остаются в зачаточном состоянии и недоказанными в качестве потребительского предложения». Из этого, как считает американская компания, можно сделать вывод, что «облачные игровые сервисы не имеют никакого отношения к спросу геймеров на консоли, PC и игры, и не ожидается, что это изменится в ближайшие несколько лет».