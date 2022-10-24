. Михаил Ефремов помолодел в тюрьме

Актер Михаил Ефремов без алкоголя стал выглядеть лучше. В июне 2020 года Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт суд счел отягчающим обстоятельством и назначил известному артисту наказание в виде семи с половиной лет в колонии. С тех пор о Ефремове ничего не было известно. Пока сегодня артист не вышел на связь с поклонниками. Михаил Олегович опубликовал в личном блоге в соцсетях свежий снимок. В качестве комментария к фото актер добавил лишь вежливое и лаконичное приветствие. «Как дела, мои дорогие?», — обратился к подписчикам Ефремов.Фанаты отметили, что за два года в тюрьме Михаил Олегович заметно посвежел. По всей видимости, актер завязал с алкоголем, хотя на свободе часто им злоупотреблял. «Очень Вас не хватает! Пора домой и на экран», «Михаил Олегович, вот что делает трезвый образ жизни! Вы супер! Прекрасно выглядите. Дай Бог Вам здоровья и поскорей вернуться к деткам», «Отлично выглядите! Бог любит вас, и дал вам шанс, трезво оценивать свои поступки и жизнь», — высказались подписчики артиста. Стоит отметить, что летом в Сети появилась информация о том, что Ефремова могут освободить досрочно. Была названа примерная дата — конец августа. Однако, как стало понятно, этого не произошло. Тем не менее, адвокаты актера активно работают над дальнейшей стратегией, которая поможет скостить тюремный срок.