Вадим Карасев

В Минобороны сообщили о подготовке Киевом провокации с обстрелом гражданских наемниками

Украинские войска готовят смертельную провокацию в Харьковской области с обстрелом гражданского населения наемниками, об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, пишет ТАСС.

Как уточнили в Минобороны, Киев хочет обвинить Вооруженные силы России (ВС РФ) в убийстве мирного населения.

По данным российской стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены в понедельник, 24 октября, обстрелять мирных граждан в Волчанске Харьковской области. Как уточнили в штабе, теракт спланирован киевским режимом, чтобы дискредитировать российскую армию.

Провокация с «грязной бомбой»

Накануне, 23 октября, стало известно о другой крупной провокации, которую запланировали на Украине.

При подрыве «грязной бомбы» радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади

Агентство РИА Новости со ссылкой на иностранных источников рассказало, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой.

Издание указало, что разработкой оружия занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах Днепропетровской области, а также Киевский Институт ядерных исследований. Работы находятся на завершающей стадии. Как указали источники, украинские политики контактируют с представителями Великобритании, чтобы те передали отдельные компоненты ядерного оружия.

Журналисты уточнили: Киев добивается того, что после инцидента большинство стран отвернется от России.

Шойгу о предстоящей провокации

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил готовящуюся украинской стороной провокацию с коллегами из четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином.

По мнению главы Минобороны, ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.

Комментарий Зеленского

На новости о подготовке провокации отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия является единственной страной, которая якобы может применить в Европе ядерное оружие.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он назвал данные России дезинформацией. По мнению дипломата, это «предлог для проведения операции под ложным флагом».