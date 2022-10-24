Минобороны сообщило о подготовке Киевом смертельной провокации на Украине
Украинские войска готовят смертельную провокацию в Харьковской области с обстрелом гражданского населения наемниками, об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, пишет ТАСС.
Как уточнили в Минобороны, Киев хочет обвинить Вооруженные силы России (ВС РФ) в убийстве мирного населения.
По данным российской стороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены в понедельник, 24 октября, обстрелять мирных граждан в Волчанске Харьковской области. Как уточнили в штабе, теракт спланирован киевским режимом, чтобы дискредитировать российскую армию.
Провокация с «грязной бомбой»
Накануне, 23 октября, стало известно о другой крупной провокации, которую запланировали на Украине.
При подрыве «грязной бомбы» радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади
Агентство РИА Новости со ссылкой на иностранных источников рассказало, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой.
Издание указало, что разработкой оружия занимается Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах Днепропетровской области, а также Киевский Институт ядерных исследований. Работы находятся на завершающей стадии. Как указали источники, украинские политики контактируют с представителями Великобритании, чтобы те передали отдельные компоненты ядерного оружия.
Журналисты уточнили: Киев добивается того, что после инцидента большинство стран отвернется от России.
Шойгу о предстоящей провокации
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил готовящуюся украинской стороной провокацию с коллегами из четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином.
По мнению главы Минобороны, ситуация на Украине имеет устойчивую тенденцию к неконтролируемой эскалации.
Комментарий Зеленского
На новости о подготовке провокации отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Россия является единственной страной, которая якобы может применить в Европе ядерное оружие.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он назвал данные России дезинформацией. По мнению дипломата, это «предлог для проведения операции под ложным флагом».