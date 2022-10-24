. Мэттью Перри рассказал о борьбе с зависимостью: "Я потратил около 9 млн долларов, чтобы стать трезвым"

Вадим Карасев

Актер Мэттью Перри в интервью изданию The New York Times рассказал о борьбе с алкоголизмом и о том, во сколько ему это обошлось.

Актер, наиболее известный по роли Чендлера в сериале "Друзья", признался, что борьба с алкогольной и наркотической зависимостями обошлась ему дорого. "Я, наверное, потратил 9 млн долларов или около того, пытаясь стать трезвым", — заявил Перри. По данным Celebrity Net Worth, состояние Перри составляет примерно 120 млн долларов. Когда Перри снимался в "Друзьях", актер зарабатывал 22,5 тысячи долларов за серию в первом сезоне, при этом в последних двух сезонах его гонорар вырос до 1 млн долларов за серию.

Перри рассказал, что ему пришлось пройти курс реабилитации 15 раз: впервые в 1997 году, а затем в 2001 и 2011 годах. Когда ему удалось справиться с зависимостями, Перри не уточняет, однако признается, что сейчас "достаточно здоров" и предпочитает наслаждаться каждым днем. Он стал зависим от алкоголя, когда ему было 24 года и он снимался в ситкоме "Друзья", а когда ему было 34 года, он "погряз во множестве проблем".

Ранее в интервью изданию People, которое он дал в преддверии выхода его мемуаров, Перри рассказал, что из-за алкогольной и наркотической зависимостей он оказался на грани смерти. Ему пришлось сделать 14 операций на желудке, кроме того, он провел в коме две недели. Также ему установили калоприемник, который он был вынужден использовать на протяжении девяти месяцев. При этом его врач предупредил его, что, если актер снова примет наркотики, ему придется использовать калоприемник до конца жизни.

В трейлере интервью для ABC News Перри рассказал, что бороться с зависимостью ему помогали коллеги по сериалу "Друзья", в первую очередь Дженнифер Энистон. "Энистон больше всех старалась мне помочь, — сказал он. — Я очень благодарен ей за это". Он добавил, что другие актеры, которые работали над сериалом, проявляли терпение и понимание.

Мемуары Мэттью Перри Friends, Lovers and a Big Terrible Thing выходят первого ноября.

Ксения Смирнова