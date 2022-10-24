. Мобилизованный 39-летний ветеран Чечни погиб на Украине

Вадим Карасев

Мобилизованный 39-летний ветеран Чечни из Свердловской области погиб в зоне СВОСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

На Украине погиб 39-летний ветеран чеченской кампании Евгений Чегаев, призванный из Свердловской области в рамках частичной мобилизации. Информацию о гибели резервиста в ходе спецоперации (СВО) подтвердили родные военнослужащего, а также представители военкомата и местной администрации, сообщает портал E1.ru.

По данным издания, мужчина был призван 23 сентября в Талицком районе, и оказался в призывном пункте шесть дней спустя, 29 сентября. При этом, первые сообщения о его гибели семья получила уже в середине октября.

«Нам сообщили соседские парни из Талицкого района, которые тоже там. Они не должны врать, это не шутки. Он до этого воевал. Служил в Чечне», — цитирует E1.ru слова родственницы мобилизованного.

Сообщения о смерти Чегаева подтвердились 24 октября. Администрация взяла заботы о погребении на себя, но тело военнослужащего еще не вернули в родной поселок.

Ранее стало известно о смерти в зоне СВО многодетного отца, призванного в рамках частичной мобилизации, — Андрея Хомиченко из Бурятии.

Президент России Владимир Путин в ответ на информацию о гибели мобилизованных заявлял, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане уже могли принимать участие в военных действиях, поскольку успели пройти предусмотренную подготовку.