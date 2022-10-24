. На Анну Большову все же завели уголовное дело
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Анну Большову все же завели уголовное дело

На Анну Большову все же завели уголовное дело
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину. Полторы недели назад Анна Большова сбила пешехода. Актриса в темноте не заметила женщину, которая лежала в нетрезвом состоянии. Теперь звезде кино предстоит ответить за аварию перед законом. Несчастный случай произошел 14 октября в деревне Грачевка в Калужской области. Анна Большова за рулем Audi Q3 сбила 31-летнюю Олесю Борисенко (Соколову), которая скончалась до приезда скорой помощи. Отметим, что актриса не сбегала с места трагедии, а лично вызвали полицейских и врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает «РЕН ТВ».
46-летняя артистка не комментирует ДТП, а спокойно продолжает работать в «Ленкоме». Коллеги и директор театра Марк Варшавер полностью на стороне Анны. Анна наехала на местную жительницу, не заметив ее в темноте. Предварительно, в тот злополучный день пьяную Олесю высадил на дороге сожитель (сам мужчина уехал). У несчастной остались двое детей. Актриса, к слову, с семьей погибшей не связалась. Звезда не присутствовала и на похоронах Соколовой. «На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют. Там никогда никого не сбивали», — возмущалась сестра Олеси Виктория Желтова.
# Шоу-бизнес Большова Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты госорганов
Путину доложили о 25 тысячах успешно отраженных атак на сайты
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина
На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел
На Анну Большову все же завели уголовное дело
На Анну Большову все же завели уголовное дело
Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова
Маргарита Симоньян со скандалом уволила журналиста за его слова
Алена Шишкова жестко отомстила Светлане Пермяковой
Алена Шишкова жестко отомстила Светлане Пермяковой
Иосиф Пригожин остался без органа
Иосиф Пригожин остался без органа
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за последние дни»
Кадыров заявил об уничтожении чеченцами 30 танков ВСУ «только за
Какие ритуалы проводить и что делать, чтобы разжечь огонь любви и укрепить отношения
Какие ритуалы проводить и что делать, чтобы разжечь огонь любви и
В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов
В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов
Музыкальная пауза: девушка очень старается быть частью песни
Музыкальная пауза: девушка очень старается быть частью песни
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Старовойт усилил контроль на въезд и выезд в районе Курской АЭС
Европейская страна освободила десятки компаний от антироссийских санкций
Европейская страна освободила десятки компаний от антироссийских

Топ на сегодня

Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Михаил Ефремов помолодел в тюрьме
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Стало известно о росте параллельного импорта в России
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Солнечное затмение 25 октября 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Витас устроил потасовку в караоке с чиновником
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года
Какие родительские субботы пройдут в ноябре 2022 года

Еще по теме

Анна Большова совершила ДТП со смертельным исходом
На Анну Большову хотят подать в суд родственники погибшей
Женщина, которую сбила Анна Большова, была сильно пьяна
Анна Большова могла наехать на труп