. На Анну Большову все же завели уголовное дело

Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину. Полторы недели назад Анна Большова сбила пешехода. Актриса в темноте не заметила женщину, которая лежала в нетрезвом состоянии. Теперь звезде кино предстоит ответить за аварию перед законом. Несчастный случай произошел 14 октября в деревне Грачевка в Калужской области. Анна Большова за рулем Audi Q3 сбила 31-летнюю Олесю Борисенко (Соколову), которая скончалась до приезда скорой помощи. Отметим, что актриса не сбегала с места трагедии, а лично вызвали полицейских и врачей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает «РЕН ТВ».46-летняя артистка не комментирует ДТП, а спокойно продолжает работать в «Ленкоме». Коллеги и директор театра Марк Варшавер полностью на стороне Анны. Анна наехала на местную жительницу, не заметив ее в темноте. Предварительно, в тот злополучный день пьяную Олесю высадил на дороге сожитель (сам мужчина уехал). У несчастной остались двое детей. Актриса, к слову, с семьей погибшей не связалась. Звезда не присутствовала и на похоронах Соколовой. «На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют. Там никогда никого не сбивали», — возмущалась сестра Олеси Виктория Желтова.