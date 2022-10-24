. На шоу "Влюбись, если сможешь" с Анной Хилькевич произошел скандал: Белов избил Анохина

Вадим Карасев

На канале ТНТ недавно стартануло реалити-шоу "Влюбись, если сможешь". Молодые участники пришли на проект найти любовь, а также выиграть денежный приз. Действие происходит на роскошной вилле, где их заставляют проходить испытания и пытаться влюбиться.

Участники формируют пары и вместе проходят испытания, а также проверяют свои чувства на детекторе лжи. Если они будут врать, то призовой фонд сократится, если скажут правду — увеличится. Помогают участникам во всем этом ведущие актриса сериала "Универ" Анна Хилькевич и резидент Comedy Club Марина Кравец.



Марина Кравец и Анна Хилькевич

Зрители отметили, что проект очень похож на "Дом-2" и "Каникулы в Мексике", который шел в 2011 на MTV. "Данный проект очень похож на каникулы в Мексике. Там все тоже самое было", "Дом-2 возвращается. Ура", "А вот и конкурент Дом-2", — пишут пользователи.

На телестройку проект похож и обилием скандалов. Например, на минувшей неделе сильно повздорили участники шоу Константин Белов и Дмитрий Анохин. Вспыльчивый Костя просил Диму выйти с ним на улицу, но после нескольких отказов набросился на него с кулаками. Парней разняли, но Белов заверил Анохина, что он с ним еще не закончил.

Дмитрий Анохин и Константин Белов

К слову, Белов — чемпион России по тайскому боксу, а Аноних — пчеловод, поэтому драка была больше похожа на избиение. Кроме них на проекте строит отношения блогер Кирилл Колесников, тренер по футболу Митя Шаляпин, музыкант Руслан Пегов и спортивный инструктор Фабьен Струк.

Из девушек в шоу участвуют модель Эка Арбузова, танцовщица Мария Панган, модель Дана Шторм, психолог Алина Рюмшина и мечтающая стать стюардессой Вика Брагентова.