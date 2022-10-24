. Наталья Подольская организовала вечеринку для сына – именинника (видео)

Певица Наталья Подольская сама организовала праздник в стиле «Медвежата» на 2-летие сына, пока Владимир Пресняков был на гастролях. Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Примечательно, что артистка продолжает выпускать песни и клипы. Также она обрела счастье и в личной жизни. Звезда растит сыновей вместе с мужем Владимиром Пресняковым: семилетнего Артемия и Ивана, которому исполнилось два года.«Главное женское украшение», - подписала фото Подольская. В день праздника Наталья провела время дома и поздравила Ивана на кухне, позвав свою сестру и племянниц. Но без большого праздника она решила ребенка не оставлять. 23 октября артистка устроила вечеринку. Она позвала аниматоров, которые были в костюмах медвежат. Также были фотозоны и разные игры для маленьких гостей. Примечательно, что Пресняков на праздник не пришел. Оказалось, что он вернулся с гастролей и приболел, поэтому не появился на вечеринке. Подольская в белой блузке и черной юбке макси с разрезом позировала с сыновьями. С ней был дедушка именинника Владимир Пресняков – старший. Пришла и сестра-двойняшка певицы, а также ее подруга Юлианна Караулова.Именинник с радостью общался с аниматорами, играл с друзьями. Не скучал и его брат Артемий. Он тепло относится к брату. Кульминацией праздника стал торт. Для Ивана пели гости праздничную песню. В соцсети Подольская поделилась трогательными кадрами. Поклонники присоединились к поздравлениям и осыпали звездную семью комплиментами.