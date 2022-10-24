. Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева
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Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева

Названо имя бойца, способного победить чемпиона UFC Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста предположил, что победить нового чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Ислама Махачева мог бы разве что Диллон Дэнис.

"Единственный человек на земле, который может победить Ислама. Дана Уайт, организуй этот бой".

Денис выступает на профессиональном уровне с 2018 года под эгидой Bellator. В его карьере в смешанных боевых искусствах три поединка, в двух из которых он одержал победу.


Накануне в Абу-Даби Махачев выиграл бой у еще одного бразильца Чарльза Оливейры. Формально Оливейра считался действующим чемпионом (хотя при прошлой защите и не смог сделать нужный вес), а россиянин - претендентом на пояс. Перед схваткой оба бойца провели по серии из десятка побед.

Махачев оказался сильнее Оливейры не только в партере, но и в стойке. Первый раунд остался полностью за ним после двух тейкдаунов и установлением контроля над соперником. Во втором раунде Оливейра был более уверенным, но россиянину удалось подловить бразильца контратакой и отправить в нокдаун. После удушающего приема Махачева Оливейра сдался.

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По материалам: uposters.ru

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