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Названы самые достойные знаки зодиака среди мужчин

Названы самые достойные знаки зодиака среди мужчин

Достоинство считается одним из самых ценных человеческих качеств. Это уважение к себе и к окружающим, соблюдение моральных принципов, неспособность обидеть слабого. В полной мере такими качествами обладают далеко не все люди. Среди мужчин чаще всего достоинство отмечается у представителей трех знаков зодиака: Овнов, Близнецов и Раков.

Овен


Активные и эмоциональные Овны редко демонстрируют свои лучшие черты, предпочитая казаться дерзкими и эксцентричными. В их внутренний мир не так-то просто попасть, они не допускают в него скучных и неинтересных людей. Рядом с Овном может быть только сильная и уверенная в себе женщина. И если такая встречается на пути Овна и овладевает его сердцем, все лучшие качества этого знака зодиака проявятся в нем сполна и станут для нее настоящим подарком. Она сможет оценить его достоинство, заботу, внимание и соответствие высоким моральным принципам.

Близнецы


Внешне Близнецы не производят впечатление достойных и уверенных в себе мужчин. Возможно, из-за своей коммуникабельности, открытости и потребности постоянно общаться и быть душой компании. Весельчаки и балагуры, они имеют твердый внутренний стержень и точно знают границы дозволенного. Влюбившись, они проявят свою истинную натуру достойного и порядочного человека, который никогда не обидит слабого и всегда поможет нуждающемуся. Для Близнецов очень важно чувствовать себя нужным, полезным, способным чем-то помочь другому человеку.

Рак


Мужчина-Рак часто воспринимается как большой ребенок — наивный, добродушный и обидчивый. У него золотое сердце и ранимая душа. Хотя внешне он часто кажется сухим и холодным, поскольку надевает маску, чтобы защититься от несправедливости окружающего мира. Влюбляясь, Рак старается окружить свою избранницу нежностью, теплом и заботой. Счастливый Рак полон достоинства и стремления больше отдавать, чем получать. К тому же он прирожденный добытчик, дом и благополучие семьи он всегда ставит на первое место.

 

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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