. Никита Пресняков попал в кадр на вечеринке в Лос-Анджелесе
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Никита Пресняков попал в кадр на вечеринке в Лос-Анджелесе

Никита Пресняков попал в кадр на вечеринке в Лос-Анджелесе
Музыкант Никита Пресняков тайно покинул Россию вслед за бабушкой и отправился, как и предполагали, в США. В начале октября Никита Пресняков поспешил покинуть страну. Сначала появились новости о том, что артист попал под частичную мобилизацию, якобы его забрали прямо во время репетиции в Губернском театре, но эта информация не подтвердилась. Жена артиста, Алена Краснова заявила, что все это неправда. Но где находится муж, уточнять не стала — сам Никита хранил молчание, но спустя пару дней его заметили переходящим границу с Эстонией. Оттуда Пресняков, по словам певицы Анны Калашниковой, улетел в США. В США уже много лет живет Кристина Орбакайте, и вполне возможно, что сын отправился навестить мать. Но сама певица в это время была в Москве. Она прилетела в Россию сразу после спешного отъезда из страны Аллы Пугачевой. Все это время место, где находился Никита, оставалось неизвестным. Семейство хранило молчание. Как оказалось, по сообщению канала «Неопра, блин!», Никита сейчас находится в Америке. Там он явно не скучает и даже отметился на вечеринке в честь приближающегося Хэллоуина. Никита Пресняков побывал в ночном клубе в Лос-Анджелесе в веселой компании. Кадры с дружеских посиделок попали в Сеть.
Тем временем Алена Краснова тоже не скучает в одиночестве. Она осталась в Москве и недавно побывала на дне рождения подруги. Ближайшие спектакли «Безымянная звезда», где Пресняков играет с Анной Снаткиной, пройдут с заменой. Вместо него на сцену выйдет и сыграет главного героя актер из второго состава. Третьего ноября в спектакле играют Анна Снаткина и Антон Соколов, четвертого ноября — Антон Соколов и Вера Шпак.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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