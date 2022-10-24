. Новая сторублевка попала под санкции

Возникли проблемы с вводом новой сторублевой купюры. В течение 2022 года в обороте на территории России должны были появиться новые 100-рублевые купюры. В следующем году также планировалось заменить тысячные и пятитысячные банкноты. Но пока с выпуском новых денег не все гладко, — дело в банкоматах, которые «не хотят» их принимать. В Ассоциации банков России рассказали, что только каждый пятый банкомат на территории страны готов к приему новых 100-рублевых купюр. Устройства в основном имеют зарубежное происхождение, а иностранные компании решили прекратить деятельность в России. Поэтому стратегия Центробанка, согласно которой новые купюры разного достоинства будут вводиться каждый год, пока не может реализоваться. Как заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, вводить в оборот новые деньги, пока банковская инфраструктура не готова, слишком дорого и нерационально. Он считает, что следует перенести выпуск банкнот всех номиналов хотя бы до 2024 года. В конце июня текущего года Центробанк презентовал новую 100-рублевку. Изображение посвящено Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне — элемент Спасской башни и Кремля, на обратной — Мемориал советскому солдату во Ржеве. Планировалось сделать купюру из защитных волокон двух типов, — цветных и серых. По словам Войлукова, сразу банкноту вводить не стали, так как технику для распознавания не смогли обновить. Эксперт подчеркивает, что большинство терминалов до сих пор так не перепрограммировали. Даже внутренние кассы в финансовых организациях готовы к работе с новыми деньгами лишь на две трети, пишут «Известия». В то же время в ЦБ сообщили, что поставщики оборудования для банков уже получили новое программное обеспечение. Сейчас идет этап его тестирования.