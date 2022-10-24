. Новые регионы РФ получат российский телефонный код +7
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Новые регионы РФ получат российский телефонный код +7

Новые регионы РФ получат российский телефонный код +7

Четыре новых региона РФ получат телефонный код +7, которым пользуются российские абоненты. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», 30 сентября Путин подписал с главами Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии этих регионов в состав РФ. Решение об их включении в состав страны было принято после проведения референдумов, на которых подавляющее большинство жителей всех четырех субъектов поддержало присоединение к России.

По словам Чернышенко, в первую очередь на присоединенных территориях проводится восстановление сетей связи.

«Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов. Мы выделили емкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения», — рассказал Чернышенко, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Также новые российские территории планируется подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам, для этого используются уже готовые IT-решения и IT-технологии, добавил вице-премьер. 

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По материалам: pnp.ru

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