. Ольга Орлова рассказала о смертельном проклятье

Ведущая и певица Ольга Орлова рассказала, как расправляется с врагами. На днях артистка и ведущая «ДОМа-2» посетила Милан. Данная поездка добавила Ольге Орловой немало переживаний, ведь во время пребывания в Италии ее ограбили. Ольга лишилась крупной суммы денег. Несмотря на это, Орлова, которая скоро станет мамой во второй раз, старается искать во всем плюсы. Ольга не стала обращаться в полицию, посчитав это дело бесполезным. «Честно говоря, расстроилась ужасно из-за денег и чемодана (в нем находились важные лекарства для Ольги, — прим. ред.). Надеюсь очень на то, что чемодан найдется, по крайней мере, находят багаж чаще, чем теряют. Главное, не терять надежду. А деньги не вернуть. Но я всегда себя успокаиваю тем, что мой хранитель меня уберег от чего-то худшего. И за эти деньги эти люди купили все мои болезни, болезни моих близких! В прошлом году у меня была аналогичная ситуация, кража была по сумме раз в 10 превышающая эту потерю. Я была очень сильно расстроена... Просто не делилась этим. У меня тогда очень сильно болел Бруно (питомец), вы помните. И я просто внутренне отдала все украденное в обмен на здоровье Бруно. Эти люди вместе с моими украшениями забрали себе все его болезни», — призналась 44-летняя Ольга.Собака Орловой действительно начала выздоравливать, что стало большой радостью для артистки. «Хотите верьте, хотите нет, но он стал набирать вес и пошел на поправку. А вскоре его приступы успокоились... Так что те, кто хочет взять мое — пусть забирает, но вместе с этим и мои болезни и беды. Кстати, к невозвратным долгам у меня теперь такое же отношение. Если люди так некрасиво себя ведут, значит, от чего то они меня спасают, принимая это на себя», — порассуждала она. Напомним, совсем скоро Ольга Орлова станет мамой во второй раз. Певица не озвучивает пол будущего малыша, зато отмечает, что очень счастлива. Она давно мечтала родить еще раз, но все ее попытки были тщетными. «Я много раз в жизни узнавала о положении, но самое главное — выносить... Поэтому привыкла не радоваться раньше времени. Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что все дается очень легко, но, поверьте, это не так. Очень стараюсь сделать все от меня зависящее: слушаюсь докторов и очень верю в свои силы», — откровенничала Оля.