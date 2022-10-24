. Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить
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Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить

Оскар Кучера заявил, что гниду Красовского нужно посадить
Ведущий и актер Оскар Кучера возмущен словами журналиста. Артист поблагодарил Маргариту Симоньян за оперативную реакцию на слова журналиста. Маргарита Симоньян разорвала контракт RT с журналистом Антоном Красовским, когда он в эфире проявил неоправданную жестокость относительно украинских детей. Медиаменеджер заявила, что это «дико и омерзительно». И ни она, и никто из ее сотрудников не может разделять «подобную дичь». Актер Оскар Кучера поблагодарил Маргариту Симоньян за эту реакцию, но не разделил ее мнения о том, что у Антона Красовского было «временное помешательство».
«Спасибо, Рита! Только так! И это, конечно, не помешательство! Это было целенаправленное вредительство!» — возразил он. Кучера убежден, что теперь Красовским должны заняться правоохранители. «Дальше дело за органами! Посадить эту переобувающуюся в воздухе гниду! И надолго! Аж вздохнуть глубоко не могу от его слов», — написал в своих соцсетях Оскар Кучера.
# Шоу-бизнес Кучера Оскар
По материалам: z-aya

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